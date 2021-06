Adolescenta de 18 ani, sechestrata de doua fete intr-un apartament din Ploiesti, legata de clanta si violata de mai multi barbati VIDEO

Fata, care ar fi incercat sa scape, a fost legata de clanta unei usi si apoi violata. Printre suspectii saltati miercuri de politisti se afla si doua adolescente in varsta de 15 ani, acuzate si ele de lispire de libertate. Violul s-a petrecut in noaptea de 29 spre 30 mai intr-o casa din Ploiesti. Victima, desi casatorita si mama unui copil, a mers singura la petrecere, acceptand invitatia prietenei sale in varsta de 15 ani.Pe fondul consumului de alcool , distractia s-a transformat intr-un cosmar pentru tanara de 18 ani. A fost amenintata si fortata sa intretina relatii sexuale cu invitatii prezenti la petrecere."Din cercetari a reiesit faptul ca, in noaptea de 29 spre 30 mai a.c., o tanara in varsta de 18 ani ar fi fost amenintata cu acte de violenta si lipsita de libertate in mod ilegal de catre doua persoane de sex feminin. Totodata, tanara ar fi intretinut, prin constrangere, raporturi sexuale cu mai multi barbati.Persoanele banuite au fost conduse la sediul Politiei municipiului Ploiesti pentru audieri", potrivit Biroului de Presa al Politiei Prahova.Miercuri dimineata, 9 iunie, au fost mai multe perchezitii ale politiei in Ploiesti si Campina, iar 14 persoane au fost aduse la audieri. Printre acestea se afla si cele doua adolescente acuzate ca au fost complice ale violatorilor.