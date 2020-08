Ziua Marinei Romane, sarbatorita altfel, la 160 de ani

Statul Major al Fortelor Navale continua astfel traditia sarbatoririi Zilei Marinei Romane, manifestarile fiind adaptate noilor conditii impuse de contextul pandemiei provocata de noul coronavirus SARS CoV-2, transmite Rador.Vor fi, de asemenea, planificate si defilari ale navelor pe mare si pe Dunare, la Constanta, Braila si Tulcea. Pe pagina oficiala de Facebook a Fortelor Navale, incepand de miercuri, 5 august, vor fi lansate concursurile tematice "Marea in culori" (concurs de fotografie digitala) si "Ce fac Fortele Navale Romane pentru tine?", precum si proiectele virtuale "Lectia de istorie", "Oameni in uniforma de marina" si "Portret de marinar, schimb de generatii", care vor oferi publicului posibilitatea de a interactiona si de a-i cunoaste mai bine pe marinarii militari Ziua traditionala a portilor deschise se va desfasura tot in mediul online duminica, 9 august, cand reprezentantii Marinei Militare Romane vor prezenta, pe pagina oficiala de Facebook, tururi virtuale in porturile Constanta, Braila, Mangalia si Tulcea. Anul acesta nu va lipsi din program nici Muzica Militara a Fortelor Navale, care va sustine recitaluri ce vor putea fi urmarite, de asemenea, tot pe pagina de Facebook a FNR.Sambata, 15 august, va avea loc defilarea navelor militare pe mare, de la Constanta la Midia, intre orele 11.30 si 13.30, iar pe Dunare, la Braila si la Tulcea, navele militare fluviale vor saluta publicul in intervalul orar 10.00 si 11.00.