AFIR, prima institutie publica din Romania care a primit certificare internationala anti-mita

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat transmis joi de AFIR, certificarea ISO 37001:2016 reprezinta un standard de referinta care asigura un set de bune practici recunoscute la nivel national si international."Sistemul de management implementat la nivelul Agentiei a permis obtinerea acestui standard de calitate a actului administrativ, care are ca principal obiectiv scaderea continua a riscurilor privind luarea si darea de mita, atat in cadrul institutiei, cat si in raport cu colaboratorii sai.", se arata in comunicat.AFIR a implementat politica anti-mita avand in vedere specificul activitatii, respectiv aceea de implementare tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020)."Prin Politica anti-mita se interzice orice forma de mita si se incurajeaza si sprijina sesizarea responsabila a oricaror aspecte privind posibile fapte de coruptie (active sau pasive), garantand avertizorilor lipsa oricaror consecinte impotriva lor.Totodata, politica prevede sanctiunile si consecintele ce rezulta din nerespectarea sistemului anti-mita implementat la nivelul AFIR. De asemenea, Politica anti-mita realizeaza conformitatea cu prevederile legislative in domeniul anti-coruptiei, furnizeaza un model privind stabilirea, revizuirea si monitorizarea obiectivelor anti-mita", se mai arata in comunicatul AFIR.