Scandalurile de coruptie din politie. Fabricile de permise din Arges si Suceava, dosarul Frontiera 2011 sau spaga in spitalele COVID

De fiecare data zeci, chiar sute de persoane implicate au fost arestate, iar unele au fost condamnate.Cel mai mare scandal de coruptie din Arges din ultimii 20 de ani s-a inregistrat in 2008, ca personaje principale fiind sefii Serviciului Permise Arges, mai multi ofiteri si subofiteri ai Politiei Rutiere, instructori auto, interlopi dar si un preot de tara.In data de 13 iunie 2008, ofiterii DGA au descins la locuintele celor 28 de suspecti, dar si la sediul S.P.C.R.P.C.I.V. Arges, de unde au ridicat unitati de calculator dar si multe documente, inclusiv fise de examinare care urmau sa fie folosite in aceeasi zi. De la domiciliile celor doi sefi, comisarii Codrut Vlasceanu si Vasile Voinea, anchetatorii au ridicat peste 400.000 de euro, bani care nu au putut fi justificati.In ancheta au fost folositi ofiteri sub acoperire.Acestia au descoperit ca cei care doreau sa obtina permisul fara batai de cap luau legatura cu un prieten al politistilor, dupa care, in schimbul unei sume cuprinse intre 500 si 1000 de euro, erau ajutati sa devina soferi . Cel mai scump era permisul pe care urma sa il primeasca un analfabet, pana la 3000 de euro.La Pitesti au reusit astfel sa obtina permise artisti, manelisti si fotbalisti, scrie Adevarul Imediat dupa retinerea politistilor implicati in fraudarea examenelor pentru permisul auto, s-au modificat procedurile de obtinere a permisului. Astfel Pitestiul a fost primul oras in care s-a implementat supreavegherea video, iar permisele erau tiparite la Bucuresti si apoi trimise prin posta . In toata aceasta perioada, atat Vlasceanu cat si Voinea au declarat ca sunt nevinovati si ca ordinele le-ar fi primit de la superiori.Cu toate acestea, in prima instanta au fost condamnati la cate 14 ani de inchisoare si confiscarea mai multor bunuri. Astfel, comisarul sef Codrut Vlasceanu a ramas fara 458.000 de euro si 30.000 de lei, iar adjunctul sau fara 10.000 de euro si 900.000 de lei.In 2014, Instanta suprema i-a condamnat definitiv, in dosarul permiselor eliberate fraudulos in Arges, pe fostul sef al Serviciului Permise de Conducere Gheorghe Vlasceanu si pe fostul sau adjunct Vasile Voinea la cate sase ani de inchisoare cu executare.La trei ani de la dosarul de la Arges, anchetatorii anticoruptie au reusit sa "destabilizeze" o grupare de spagari care "pazeau" granitele tarii.In dimineata zilei de 3 martie 2011, au fost facute perchezitii simultane in vamile Moravita, Naidas, Siret si Albita.Potrivit Directiei Generale Anticoruptie, in dosarul Frontiera 211, nu mai putin de 222 de persoane au fost condamnate, dintre care 91 cu executare. 124 dintre acestia fiind politisti de frontiera Nu mai putin de cinci dosare penale au fost deschise in urma perchezitiilor facute, in februarie 2011, de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie si procurorii Directiei Nationale Anticoruptie la punctele de trecere a frontierei Siret, Albita, Moravita, Naidas si Foeni.Printre cei condamnati se afla si Comisarul de politie Aurel Anea, fostul sef al Vamii Siret, a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la cinci ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si constituire de grup infractional organizat.In cazul Siret, anchetatorii spuneau ca spaga era stransa, la propriu, cu galeata , iar unul dintre investigatorii sub acoperire infiltrati a beneficiat de adevarate lectii de primire a mitei.Unul dintre cele mai recente scandaluri de coruptie care il intrece ca dimensiuni pe cel din Arges, din 2008, este "fabrica de permise" de la Suceava.Cazul aduce in prim-plan sume fabuloase luate drept spaga de la cei care doreau sa isi ia permisul de conducere fara a invata macar un articol din legislatia rutiera.In dimineata zilei de 26 noiembrie 2020, ofiterii anticoruptie si procurorii DNA au facut zeci de perchezitii in Suceava. Erau vizati angajatii Serviciului Permise si Inmatriculari Suceava, dar si alti politisti din structurile MAI.Nu mai putin de un milion de euro au fost gasiti la politistii si functionarii implicati in "fabrica de permise auto" din Suceava. Banii erau aruncati in ligheane si galeti sau ascunsi in pereti A doua zi, procurorii au retinut 14 persoane, in trei cauze legate de dosarul fabricii de permise auto de la Suceava. Printre ei se afla ofiterul DGA Mihai Martin, dar si Radu Obreja, seful de la Permise si Inmatriculari.Despre Radu Obreja se spune ca incasa sume fabuloase din aceasta afacere.Printre cei vizati de ancheta se afla si un ofiter DGA, Mihail Martin. El este acuzat de favorizare a infractorului.In urma descinderilor, anchetatorii au confiscat sume mari de bani, valuta, bijuterii si ceasuri scumpe dar si masini de lux.Descinderile s-au facut simultan in zeci de locatii. Insa imediat dupa ce s-a aflat de actiune, intre DNA si MAI a inceput un razboi.Suspectii au fost arestati pentru 30 de zile, iar in decizia Tribunalului se ia in considerare si faptul ca ei au dat permise unor persoane care nu stiau carte si care nu ar fi avut cum sa invete legislatia si nici sa bifeze corect raspunsurile la intrebari. Si daca nu au avut cum sa invete regulile de circulatie , acestia sunt reale pericole pe strazi.De altfel, din stenogramele inregistrarilor facute de anchetatori reiese faptul ca cei care dadeau examen de permis erau "dotati" cu aparatura de spionaj, iar sefii gruparii de spagari se temeau sa nu fie interceptati Un nou scandal de coruptie a izbucnit joi, 3 decembrie 2020, cand procurorii si ofiterii anticoruptie au facut perchezitii la mai multe instituti i de pe raza judetelor Brasov si Harghita. Cu aceasta ocazie, dupa ce suspectul Mirica Emanoil a aflat cu exactitate, in modalitatea descrisa anterior, aspectele cercetate si persoanele vizate de ancheta, ar fi comunicat aceste informatii omului de afaceri, ingreunand urmarirea penala care se desfasura in cauza.Pentru aceste "servicii", dar si in schimbul promisiunii de a isi folosi influenta pe care a pretins ca o are pe langa ofiteri de politie si procurori din cadrul D.N.A. - Serviciul Teritorial Brasov pentru a afla mai multe detalii despre mersul anchetei, suspectul Mirica Emanoil ar fi primit de la omul de afaceri mai multe foloase necuvenite (bani, produse alimentare si interventii stomatologice)".