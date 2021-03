Dosarul in care trei sefi din Politia Prahova sunt acuzati de coruptie si cercetare abuziva, de cinci ani in Camera Preliminara. Judecata nu a inceput inca pe fond

Dosarul se judeca mai intai in camera preliminara

Faptele de care sunt acuzati fostii sefi din Politia Prahova

Banii pentru imobil nu au fost achitati

Protectie institutionala pentru omul de afaceri

Saghel a constrans un jurnalist

Cei trei ofiteri de politie , Constantin Ispas, fostul sef al DGA Prahova, Ionut Adrian Radulescu , fost adjunct al IJP Prahova si Emanuel Saghe, fost sef de Serviciu in cadrul BCCO au fost deferiti justitiei in decembrie 2016. Conform procedurilor, dosarul se judeca mai intai in camera preliminara, unde se discuta asupra legalitatii probatoriului.A ramas in aceasta faza, la Tribunalul Prahova din 21 decembrie 2016 si pana in data de 25 iunie 2020 cand instanta a dispus, dupa 107 termene de judecata, inceperea judecatii in cauza. Decizia Tribunalului a fost contestata de cei trei politisti, iar dosarul ajunge la Curtea de Apel Ploiesti care decide la finele lunii februarie trimiterea cauzei la Tribunalul Prahova in vederea rejudecarii."Admite contestatiile formulate de inculpatii Ispas Constantin, Saghel Mihail Emanuel si Radulescu Ionut Adrian impotriva incheierii nr. 206 din data de 25 iunie 2020 pronuntate de judecatorul de camera preliminara din cadrul cadrul Tribunalului Prahova, in dosarul 7700/105/2016/a1 pe care o desfiinteaza in totalitate si dispune trimiterea cauzei la Tribunalul Prahova in vederea rejudecarii, potrivit considerentelor prezentei", potrivit portalului instantelor de judecata.Astfel, discutiile pe marginea legalitatii administrarii probelor precum si actelor de urmarire penala vor fi reluate la Tribunalul Prahova.Potrivit unor surse judiciare, Curtea de Apel Ploiesti nu a motivat inca decizia de a trimite spre rejudecare in camera preliminara dosarul celor trei ofiteri de politie.Comisarul sef de politie Constantin Ispas, fost sef al Serviciului Judetean Anticoruptie Prahova din cadrul Directiei Generale Anticoruptie, a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta, luare de mita, cercetare abuziva in forma continuata, divulgarea informatiilor secrete de stat si sustragerea sau distrugerea de inscrisuri.In acelasi dosar au fost trimisi in judecata Mihail Emanuel Saghel, la data faptelor ofiter de politie judiciara, cu functia de sef Serviciu in cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, acuzat de santaj, luare de mita, trafic de influenta,divulgarea informatiilor secrete de stat si sustragerea sau distrugerea de inscrisuri; Ionut Adrian Radulescu, ofiter in cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie Prahova, precum si Constantin Sebastian Ristea. Potrivit unui comunicat al DNA , in cursul lunii aprilie 2010, Constantin Ispas, in calitate de sef al DGA Prahova, a pretins si primit de la un denuntator, in perioada aprilie 2010 - februarie 2011, cate 10.000 euro in doua transe si ajutor financiar pentru o anumita societate comerciala detinuta de un apropiat al sau. Ajutorul financiar a constat intr-un imprumut in suma de 200.000 lei si incheierea unui contract de vanzare-cumparare a unui imobil, proprietatea denuntatorului, pentru a-i crea posibilitatea societatii respective sa obtina un credit bancar. In realitate, banii pentru imobil nu au fost achitati.Aceste avantaje patrimoniale au fost pretinse de Ispas pentru a-l determina pe ofiterul coordonator din cadrul BCCO Ploiesti , comisarul sef Mihail Emanuel Saghel, sa instrumenteze, intr-o anumita directie, un dosar penal, astfel incat sa se creeze o situatie favorabila denuntatorului, cercetat in cauza respectiva.Procurorii mai sustin ca, in perioada anilor 2010-2013, Constantin Ispas i-a determinat pe administratorii a doua firme sa creeze avantaje materiale altor societati comerciale (avand ca obiect de activitate comercializarea de produse petroliere), primind in schimb, de la reprezentantul acestora din urma, foloase materiale, constand in 1.500 lei, pentru fiecare dintre cele 39 de tranzactii cu produse petroliere derulate de firmele favorizate, totalizand suma de 58.500 lei; sume de bani cuprinse intre 700 - 2.000 lei, pentru alimentarea cu carburant a autoturismului personal, in toata perioada mentionata.Lista continua cu sume de bani sau motorina pentru alimentarea propriului autoturism in cuantum de aproximativ 2.000 lei lunar (incepand cu anul 2009 pana la sfarsitul anului 2012), furnizarea, in mod repetat, de agregate minerale exploatate in cadrul unei balastiere, echivalentul a 45-50 basculante; transportul unor baloti de lucerna sau grau din zona Urlati la o ferma pe care o administreaza in fapt Ispas Constantin ; plata, in vara anului 2011, a cheltuielilor dintr-un concediu facut impreuna cu familia sa pe litoralul bulgaresc al Marii Negre, sejur in valoare de 2.000 euro.De asemenea, in perioada 2009 - ianuarie 2015, Constantin Ispas a primit, in mod direct, sume importante de bani de la administratorul unei societati comerciale, precum si indirect, prin furnizarea unor marfuri, de catre firma acestuia, catre societatile administrate de rudele sale. In schimbul acestor avantaje, Constantin Ispas trebuia sa asigure protectie institutionala omului de afaceri si familiei acestuia.In plus, Ispas trebuia sa initieze anchete penale impotriva lucratorilor de politie care au deschis un dosar pentru evaziune fiscala pe numele omului de afaceri. Astfel, in cursul lunilor ianuarie si februarie 2013, Constantin Ispas si Ionut Adrian Radulescu, ofiter in cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie Prahova, au recurs la amenintari si au facut promisiuni pentru a determina mai multi administratori de societati comerciale sa formuleze denunturi la adresa ofiterilor de politie de la SIF Prahova ce au instrumentat dosarul penal respectiv. Denunturile astfel obtinute au dus la constituirea a doua cauze penale in cadrul carora ofiterii din cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie Prahova au fost delegati sa efectueze cercetari.La data de 18 august 2015, cu ocazia efectuarii unor perchezitii , procurorii DNA au gasit in imobilele lui Constantin Ispas 13 documente ce contineau informatii secret de stat, inscrisuri de natura a afecta activitatea unor persoane juridice. Acesta le detinea, fara drept, in afara atributiilor sale de serviciu. Cu aceeasi ocazie, au fost descoperite 29 inscrisuri care contineau informatii secret de stat de natura a afecta activitatea unor persoane juridice, sustrase in mod repetat, in perioada 1 decembrie 2004 - 18 septembrie 2012, in calitate de ofiter de politie. DNA mai spune ca, in perioada anilor 2014 - 2015, ofiterul de politie Mihail Emanuel Saghel, lucrand in baza delegarilor de competenta dispuse de DIICOT Ploiesti, a constrans un jurnalist, prin amenintare, direct sau prin interpusi, cu constituirea de dosare penale si luarea unor masuri preventive fata de acesta, in scopul de a-l determina pe de o parte sa nu mai editeze si sa nu mai publice materiale de presa compromitatoare la adresa sa, iar pe de alta parte sa compromita un magistrat prin formularea unor denunturi impotriva acestuia.In prima jumatate a anului 2011, Mihail Emanuel Saghel a pretins prin intermediul lui Adrian Ristea si ulterior a acceptat un comision de 10% dintr-o suma de bani pe care un administrator de firma urma sa o recupereze in contextul unui dosar penal. In acest sens, in dosarul respectiv, Mihail Emanuel Saghel a desfasurat acte de urmarire penala cu celeritate astfel incat suma de bani reprezentand prejudiciul in respectiva cauza penala sa fie recuperata de omul de afaceri.Ulterior, dupa ce dosarul a fost declinat Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, Mihail Emanuel Saghel i-a pretins in continuare omului de afaceri comisionul mentionat, precum si prelucrarea a 3-4 mc busteni (operatiune evaluata la suma de 300 - 400 lei) si uscarea unei cantitati de 0,5 mc de cherestea, al carei cost a fost evaluat la 40 - 50 euro/mc, pentru a determina un ofiter de politie din cadrul IPJ Prahova sa solutioneze cu celeritate dosarul respectiv, astfel incat prejudiciul sa fie recuperat.La data de 18 august 2015, procurorii au gasit la domiciliul lui Mihail Emanuel Saghel 17 documente ce contineau informatii secret de stat, inscrisuri de natura a afecta activitatea unor persoane juridice, pe care acesta din urma le detinea fara drept, in afara atributiilor sale de serviciu. Cu aceeasi ocazie, au fost descoperite 39 inscrisuri care contineau informatii secret de stat de natura a afecta activitatea unor persoane juridice, sustrase in mod repetat de politist, in perioada 15 februarie 2005 - 8 septembrie 2010.