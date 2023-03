The Guardian: Cum profita condamnatii Romaniei de o lege proasta

In Romania, condamnatii care scriu o carte stiintifica scapa de 30 de zile de inchisoare, insa nimeni nu acorda atentie consecintelor faptului ca detinutii exploateaza legislatia, avertizeaza jurnalistii straini intr-o analiza pe acest subiect controversat.

The Guardian relateaza ca Dan Voiculescu, "unul dintre cei mai bogati oameni din Romania si proprietarul mai multor posturi TV", a fost condamnat la zece ani de inchisoare pentru coruptie, in august 2014. De atunci, a scris nu mai putin de opt lucrari stiintifice - o realizare uimitoare conform oricaror standarde.

Oricat de impresionant ar suna, exista suspiciuni ca productivitatea sa nu ar fi fost motivata numai de zelul academic.

Ministrul Justitiei, pus pe fapte: Vrea sa bruieze semnalul in inchisori si sa reduca numarul "scriitorilor"

Potrivit legislatiei din Romania, detinutii pot scapa de 30 de zile de inchisoare pentru fiecare carte cu valoare stiintifica pe care o publica. Iar de aceasta oportunitate se folosesc multe "gulere albe" din penitenciare, intr-o perioada in care se desfasoara o campanie anticoruptie fara precedent.

Politicienii si oamenii de afaceri scriu carti pe banda rulanta

Aflandu-se in inchisoare pentru fapte de coruptie, politicienii si oamenii de afaceri in special scriu carti pe banda rulanta pentru a profita de portita legislativa, in timp ce modalitatile de a confirma valoarea lucrarilor sau chiar originalitatea lor sunt reduse.

"Legea a fost aceeasi de multi ani, insa nu am vazut asemenea abuzuri pana de curand", a declarat Laura Stefan, expert anticoruptie si fost director in Ministerul Justitiei.

" (Abuzurile - n.red.) vin intr-o perioada in care lupta anticoruptie din Romania a inceput sa produca condamnari", a continuat ea.

Potrivit Administratiei Penitenciarelor din Romania, 415 lucrari stiintifice au fost publicate de catre detinuti de la inceputul lui 2013 pana pe 9 decembrie 2015. In 2012, au fost doar sapte.

Exista suspiciuni solide ca multe dintre volume sunt scrise de alte persoane - sau cel putin masiv ghidate din exterior de catre anumiti cercetatori - care ulterior inmaneaza textul prizonierilor. Acestia din urma il scriu de mana (pentru ca este preferabil sa fie un manuscris, nu un text deja printat) si platesc o editura pentru a-l publica intr-un lot redus de doar cateva sute de exemplare.

In prezent, rigoarea academica in cazul acestor lucrari este redusa, comisiile de eliberare conditionata din inchisori fiind deseori lasate sa decida pe cont propriu.

Suspiciuni de plagiat

In aprilie 2015, omul de afaceri George Copos, care executa o pedeapsa de patru ani de inchisoare, a fost acuzat ca a plagiat in cartea pe care a scris-o in timpul detentiei, "Aliante matrimoniale in politica principilor Tarii Romanesti si Moldovei intre secolele XIV-XVI". Intre timp, el a fost eliberat.

Potrivit lui Catalin Parfene, un istoric care si-a scris disertatia pe aceasta tema in 2005, lucrarea lui Copos "are o structura identica, aceeasi abordare istorica, acelasi tip de argumentatie, expresii si pasaje similare si o structura identica a ideilor".

Totodata, Parfene a sustinut ca lucrarea lui Copos a fost coordonata de acelasi profesor. Istoricul a aflat asta doar pentru ca o singura copie a cartii a fost trimisa Bibliotecii Nationale, dupa cum prevede legea, toate celelalte exemplare fiind aparent cumparate de catre autor.

Cartea lui Copos, de negasit: Suspiciuni de plagiat

In iunie anul trecut, Universitatea din Bucuresti a anuntat ca formeaza o noua comisie de experti pentru a evalua cele doua lucrari, insa chiar si daca decizia va fi impotriva lui Copos, este putin probabil ca acesta se va intoarce in penitenciar pentru a executa restul de 30 de zile de pedeapsa.

In total, Copos a scris cinci carti in cele 400 de zile petrecute in spatele gratiilor. De asemenea, omul de afaceri a fost eliberat conditionat pentru ca avea peste 60 de ani si pentru ca a lucrat in atelierul de dulgherie al penitenciarului.

Scriitorii din penitenciare

Totodata, Gigi Becali si-a redus "sederea" in inchisoare dupa ce a scris doua carti, dintre care una este despre relatia cu echipa de fotbal pe care o detine, FC Steaua Bucuresti.

Becali face o marturisire plina de sinceritate in cazul cartilor scrise in inchisoare

Si fostul deputat Nicolae Vasilescu a scris noua carti in inchisoare din 2014 pana acum, in timp ce omul de afaceri Dinel Staicu a publicat sapte volume in aceeasi perioada.

In ultimele luni, oficialii anticoruptie din Romania au atras atentia asupra acestei portite legislative si au facut presiuni pentru corectarea ei.

"Nimeni nu verifica valoarea stiintifica a lucrarilor sau daca (detinutii - n.red.) au timp sa scrie aceste carti", a spus Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA.

"Acestia scriu opt, noua, zece carti fara valoare stiintifica, insa tot isi pot reduce pedepsele. Asta afecteaza indirect lupta impotriva coruptiei", a mai precizat Kovesi.

DNA vrea reguli mai aspre pentru "scriitorii" din inchisori

DNA a propus modificarea legii in aprilie 2015, insa pana acum a ramas neschimbata, iar detinutii continua sa profite de pe urma ei pentru a iesi mai devreme de dupa gratii.

