Un aradean care a incercat sa mituiasca un politist cu 12.000 de euro, arestat preventiv. Barbatul furase 100.000 de euro

Ce acuzatii i s-au adus la cunostinta

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie -Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand din 9 mai, a unui barbat, pentru dare de mita.Potrivit DNA , barbatul, care este cercetat intr-un dosar penal legat de furtul a 100.000 euro dintr-o locuinta din municipiul Arad, a fost oprit in trafic, duminica, de catre un agent de politie in cadrul Biroului Politiei Autostrazi A1 Ramnicu Valcea - Deva."In acest context, inculpatul i-ar fi oferit agentului de politie suma de 12.000 euro pentru a-l lasa sa plece si pentru a nu efectua nicio verificare cu privire la depistarea acestuia", arata sursa citata.Inculpatului i s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.Tot duminica, judecatorii Tribunalului Alba au admis propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile a barbatului, formulata de procurorii anticoruptie In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin din partea ofiterilor de politie din cadrul Directiei Generale Anticoruptie.