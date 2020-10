Adolescent de 18 ani arestat preventiv dupa ce a jefuit si violat o batrana de 80 de ani

Potrivit Politiei Judetene Vrancea, tanarul de 18 ani ar fi intrat, joi, in casa batranei si, desi victima i-a cerut sa plece, a violat-o. De asemenea, amenintand-o cu moartea, adolescentul i-ar fi furat batranei economiile.Dupa comiterea faptelor, acesta ar fi parasit locuinta, fiind identificat in scurt timp de politisti si dus la sediul politiei pentru cercetari.Vineri, judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Adjud a dispus fata de acesta masura arestarii preventive pe o perioada de 30 de zile, tanarul fiind cercetat pentru viol si talharie in forma calificata.De asemenea, politistii Sectiei Nr. 4 Politie Rurala Adjud din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea continua cercetarile sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Adjud, pentru documentarea intregii eventuale activitati infractionale a celui in cauza.