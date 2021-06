Dosarul tragediei de la "Victor Babes": Instalatorul si seful Serviciului Tehnic, plasati in arest la domiciliu

Judecatorii au respins propunerea procurorilor de arestare preventiva a sefului Serviciului tehnic si a unui instalator de la spital, acestia fiind plasati in arest la domiciliu.Pe langa interdictia de a parasi domiciliul fara incuviintarea organelor de ancheta , cei doi nu au voie sa comunice cu persoanele vatamate, cu alti inculpati, cu martorii si expertii din cauza. Decizia nu este definitiva si poate fi contestata de inculpati si procurori. Potrivit unui comunicat al Parchetului Capitalei , inculpatii R.C. (instalator) si P.L.V. (inginer - sef Serviciu tehnic al Spitalului de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes") sunt acuzati de savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.Din probele administrate pana in prezent a rezultat faptul ca:* la data de 12.04.2021, in intervalul orar 16,55 - 16,57, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu, inculpatul R.C. a manipulat in mod necorespunzator elementele componente de reglare a presiunii de oxigen aferente instalatiei Unitatii Mobile de Terapie Intensiva, fapt ce a determinat cresterea presiunii de oxigen peste valoarea de 6 bari, avand drept consecinta oprirea automata a ventilatoarelor prin care se asigura suportul ventilator al pacientilor internati in salonul ATI al unitatii medicale mobile, conducand astfel la decesul a trei pacienti;* inculpatul P.L.V. nu si-a indeplinit in mod corespunzator atributiile de serviciu si responsabilitatile specifice postului, prin aceea ca nu a asigurat functionarea in parametrii tehnici corespunzatori a instalatiei de oxigen aferente Unitatii Mobile de Terapie Intensiva amplasate in curtea spitalului, a carei presiune, in perioada 10.04.2021 - 12.04.2021, s-a situat la valori ridicate, determinand astfel functionarea ventilatoarelor prin care se asigura suportul ventilator al pacientilor internati in salonul ATI al unitatii mobile in afara parametrilor optimi. In acest context, spune Parchetul, la data de 12.04.2021 , constatandu-se necesitatea reducerii presiunii de oxigen, la ora 16,54, intrucat nu se mai afla la locul de munca, P.L.V. i-a solicitat subalternului sau, inculpatul R.C., sa se deplaseze la camera tehnica a unitatii mobile si sa reduca presiunea oxigenului din instalatie, fara a-l fi instruit corespunzator in prealabil asupra principiilor de functionare a instalatiei."Astfel, pe fondul neasigurarii functionarii in parametri optimi a instalatiei de oxigen, precum si al instruirii deficitare a personalului din subordine, s-a creat necesitatea interventiei asupra instalatiei, interventie realizata defectuos de inculpatul R.C., fapt ce a condus la oprirea automata a ventilatoarelor din dotarea Unitatii Mobile de Terapie Intensiva si la decesul celor trei pacienti", precizeaza procurorii.Pe 12 aprilie, trei pacienti infectati cu SARS-CoV-2 au murit dupa o defectiune la TIR-ul ATI - unitatea mobila de Terapie Intensiva - de la Institutul "Victor Babes" din Bucuresti, care a dus la oprirea alimentarii cu oxigen a pacientilor.Din primele informatii, tragedia ar fi avut loc dupa o crestere brusca a presiunii in instalatia de oxigen la care era conectat TIR-ul, care a dus la blocarea completa a ventilatoarelor la care erau conectati cei opt pacienti aflati in acel moment in TIR-ul ATI.