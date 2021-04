Secretarul Primariei Deva si sotul sau, arestati preventiv la propunerea DNA pentru spaga de 40.000 de lei

Cei trei inculpati sunt Sarbu Laura, Sarbu Hadrian si Bodrean Adrian Mihai. Sarbu Laura si sotul acesteia sunt acuzati de DNA ca ar fi primit de la un om de afaceri suma de 40.000 lei pentru a-si trafica influenta asupra functionarilor din cadrul institutiei pentru atribuirea unor contracte de lucrari.Potrivit unui comunicat al DNA transmis joi, procurorii din cadrul DNA - Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu ziua de miercuri, a Laurei Sarbu, secretar general al Primariei municipiului Deva, pentru trafic de influenta in forma continuata, a lui Hadrian Sarbu, angajat in cadrul Biroului Investitori Relatii Externe de la Primaria municipiului Deva, si a administratorului unei societati comerciale, pentru complicitate la trafic de influenta. Procurorii anticoruptie noteaza in ordonante ca, in perioada 2020 - 2021, Laura Sarbu, in calitatea mentionata, beneficiind si de ajutorul sotului ei, Hadrian Sarbu, ar fi primit de la un om de afaceri suma de 40.000 lei si ar fi pretins de la acesta suma de 7.000 euro pentru a-si trafica influenta pe care a pretins ca o are asupra functionarilor din cadrul Primariei.Concret, spun anchetatorii, banii respectivi ar fi fost primiti si pretinsi pentru traficarea influentei in scopul atribuirii catre societatea omului de afaceri a unor contracte de lucrari in cadrul proiectelor derulate de Primaria municipiului Deva si pentru a asigura obtinerea de catre acesta a documentatiei necesare construirii unei hale de productie."Influenta s-a dovedit a fi una reala, deoarece la data de 5 august 2020 omul de afaceri a incheiat cu Primaria municipiului Deva un contract ce avea ca obiect efectuarea unor reparatii curente la 'Adapostul de urgenta pe timp de noapte' (aflat in subordinea Directiei de asistenta sociala Deva). Ca urmare a intelegerii initiale, omul de afaceri, prin intermediul societatii administrate de cel de-al treilea inculpat, ar fi remis secretarului general al Primariei municipiului Deva suma totala de 40.000 lei", se precizeaza in comunicat.DNA informeaza ca in cauza se desfasoara acte de urmarire penala si fata de alte persoane.