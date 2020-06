Barbat din Galati, arestat preventiv pentru tentativa de omor. A incercat sa-si omoare copilul de sapte luni

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, Parchetul de pe langa Tribunalul Galati a cerut Tribunalului Galati arestarea preventiva a unui barbat cercetat pentru tentativa de omor si rele tratamente aplicate minorului."Procurorii au probe ca, incepand din luna mai 2020, barbatul si-a agresat fiul, un bebelus de numai sapte luni, prin muscaturi si comprimarea cu degetele in zona fetei si a toracelui. Faptele barbatului au dus la afectarea integritatii fizice si psihice a propriului copil. Mai mult, in 2 iunie, in timp ce se aflau la locuinta din Vadeni, comuna Cavadinesti, judetul Galati, barbatul si-a batut din nou copilul, cauzandu-i un traumatism cranio-meningo-cerebral cu hemoragie care a avut nevoie de 50 - 55 de zile de ingrijiri medicale", se spune in comunicat.Magistratii Tribunalului Galati au aprobat cererea procurorilor si au dispus arestarea preventiva a barbatului pentru 30 de zile, pentru tentativa de omor si rele tratamente aplicate minorului.