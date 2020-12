Cazul minorei rapite de pe strada la Targu Mures. Doi barbati au fost arestati preventiv

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Mures, cei doi suspecti sunt cercetati pentru lipsire de libertate in mod ilegal."In urma activitatilor investigativ-operative desfasurate de politisti, sub coordonarea procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, au fost identificati doi barbati, de 22, respectiv 44 de ani, ambii din Targu Mures, banuiti de comiterea faptei. La data de 2 decembrie, politistii au dispus masura preventiva a retinerii pentru 24 de ore, iar ulterior instanta de judecata a emis pe numele acestora mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile", se precizeaza in comunicat.Conform aceleiasi surse, cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, in vederea probarii intregii activitati infractionale.Pe 30 noiembrie, politistii au fost sesizati ca, in timp ce se afla pe o strada din municipiul Targu Mures, o minora de 15 ani, din localitatea Odorheiu Secuiesc, ar fi fost urcata cu forta intr-un autoturism, care s-a indreptat intr-o directie necunoscuta.Politistii au demarat imediat activitatile de cautare, fiind constituita o echipa complexa de cercetare si mobilizate mai multe forte si mijloace ale IPJ Mures. De asemenea, a fost declansat mecanismul national "Alerta Rapire Copil".Pe 1 decembrie, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) anunta ca minora data disparuta a fost gasita."In ceea ce priveste minora de 15 ani, din Odorheiul Secuiesc, a carei rapire a fost sesizata la data de 30 noiembrie 2020, va comunicam ca, in aceasta dimineata, aceasta si unchiul sau s-au prezentat la sediul Politiei municipiului Targu Mures. De asemenea, minora a declarat verbal ca a fost plimbata cu autoturismul prin judetul Mures, dupa care a fost lasata intr-o autogara din Targu Mures, unde a fost gasita de unchiul sau", se arata intr-un comunicat al IGPR.