Cei trei barbati retinuti pentru tentativa de omor asupra barbatului suspectat ca l-a ucis pe Emi Pian au fost arestati

Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au anuntat ca, joi, Tribunalul Bucuresti a admis propunerea formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si a dispus arestarea preventiva pentru o perioada de 30 de zile a inculpatilor D.V., D.L., D.I.G., cercetati sub aspectul infractiunii de tentativa de omor."Reamintim ca in dimineata zilei de 04.08.2020, in urma unui conflict spontan izbucnit in fata unui imobil din Sectorul 6 al Capitalei, un barbat in varsta de 39 de ani a fost agresat, fiindu-i aplicate lovituri cu un cutit, cauzandu-i-se plagi profunde, ce au impus transportarea acestuia la spital, unde a decedat la scurt timp de la internare. Drept urmare, in cauza, procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si ofiterii din cadrul DGPMB Serviciul Omoruri au procedat la efectuarea cercetarii la fata locului, precum si la audierea unui numar semnificativ de persoane, in vederea stabilirii circumstantelor in care s-a produs agresiunea. Cadavrul a fost transportat la Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti, in vederea efectuarii autopsiei acestuia", au aratat procurorii.Totodata, au fost ridicate imagini video inregistrate de mai multe camere de supraveghere instalate in zona.Ca urmare a probatoriului administrat, in 7 august, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul G.E.R. si a solicitat Tribunalului Bucuresti luarea masurii arestarii preventive fata de acesta, pentru o perioada de 30 de zile, propunerea fiind admisa de catre judecatorul de drepturi si libertati.De asemenea, in urma actelor de urmarire penala efectuate in cauza, din care a rezultat si savarsirea unei infractiuni distincte de tentativa de omor fata de numitul G.E.R., in 10 august s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de 3 suspecti.Totodata, in 11 august s-a solicitat Tribunalului Bucuresti autorizarea efectuarii a 5 perchezitii domiciliare, inclusiv la adresele de domiciliu ale celor 3 suspecti.Cele 5 mandate de perchezitie domiciliara emise de judecatorul de drepturi si libertati au fost puse in executare in mod simultan, in 12 august, de la ora 6.00."Cu aceasta ocazie, la adresa de domiciliu a unuia dintre suspecti, astfel cum aceasta figureaza atat in evidentele DEPABD, cat si in cartea de identitate a suspectului si care rezulta de altfel si din actele de urmarire penala efectuate anterior, s-a procedat la fortarea usii de acces, in conditiile in care nicio persoana nu a raspuns apelurilor politiei, constatandu-se ca in acel imobil nu era prezenta nicio persoana. In urma relatiilor obtinute la fata locului, suspectul cautat a fost localizat in aceeasi zona", a precizat Parchetul.Dupa finalizarea perchezitiilor, cei trei suspecti au fost dusi la sediul Serviciului Omoruri, in vederea audierii. Ulterior, s-au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de cele trei persoane si retinerea acestora pentru 24 de ore, cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, propunere admisa de judecatorul de drepturi si libertati.La desfasurarea activitatilor de urmarire penala efectuate in cauza, procurorii criminalisti si ofiterii de politie judiciara au beneficiat de sprijinul lucratorilor din cadrul DGPMB - Serviciul Criminalistic, respectiv al Directiei Generale de Jandarmerie a Municipiului Bucuresti.Emi Pian a murit in urma unei batai intre clanuri, care a avut loc in Sectorul 6, iar principalul suspect a fost arestat.Miercuri, trei barbati au fost retinuti de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru tentantiva de omor, dupa ce l-ar fi lovit, cu picioarele si cu diverse obiecte, pe barbatul suspectat ca l-a ucis pe Emi Pian. Doi dintre cei retinuti sunt frati ai lui Emi Pian.