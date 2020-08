Cercetat pentru viol si agresiune sexuala, fostul episcop al Husilor a ramas pictat printre sfinti pe peretii unor biserici din Vaslui

Un exemplu de biserica in care Cornel Onila a ramas pictat pe pereti este cel al bisericii ortodoxe din localitatea Albesti, comuna natala a fostului episcop. Potrivit stiriest.ro, pe unul dintre peretii bisericii este pictat fostul episcop care a contribuit la reabilitarea lacasului de cult. Sursa citata mai arata ca o alta biserica pe peretii careia este pictat chipul lui Onila este biserica din curtea Spitalului de Urgenta Vaslui."Cum sa ma duc duminica la slujba. Nici nu imi vine sa intru in biserica. Ma uit pe perete si il vad mare cat biserica cum rade. Pai dupa ce a facut ce sa mai caute cocotat acolo? Spurcaciune, ca altceva nu pot sa zic", a declarat o femeie din sat, potrivit stiriest.ro Cornel Onila este cercetat sub control judiciar dupa ce, in cinci iunie a fost eliberat din arest, in dosarul in care este acuzat de viol si agresiune sexuala in forma continuata. Dosarul a fost redeschis de procurori pe fondul seriei de investigatii publicate in ultimul an de Sa fie lumina . Initial, cauza a fost clasata din lipsa de probe.In scandal au fost implicati si trei preoti care l-ar fi santajat pe Corneliu Onila, acestia fiind condamnati la pedepse de pana la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare.Fostul episcop ar fi abuzat sexual un elev de la Seminarul Teologic, acesta din urma avand varsta de 17 ani. Faptele s-au petrecut in urma cu cativa ani.Preotul a fost filmat in ipostaze intime cu elevul respectiv, iar imaginile au fost apoi distribuite pe internet.In urma acestor imagini, Mitropolia Moldovei si Bucovinei i-a solicitat episcopului de Husi sa nu mai slujeasca Sfanta Liturghie si celelalte slujbe bisericesti.In august 2017, episcopul Husilor s-a retras din functie, precizand insa ca se considera nevinovat.