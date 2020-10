Constanta: Barbat arestat dupa ce a santajat mai multe minore ca va publica pe internet fotografii compromitatoare cu ele

Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Constanta, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice si procurorii D.I.I.C.O.T. Constanta au pus in aplicare, luni, un mandat de perchezitie domiciliara, in municipiul Medgidia, intr-un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de pornografie infantila si santaj."Din cercetari au rezultat indicii ca un barbat, de 38 de ani, ar fi determinat mai multe minore sa ii trimita, prin intermediul retelelor de socializare, imagini foto si video compromitatoare cu acestea. Ulterior, barbatul le-ar fi amenintat ca va posta fotografiile pe retelele de socializare, determinandu-le sa ii trimita in continuare astfel de materiale. In urma activitatilor desfasurate, politistii au ridicat mai multe dispozitive de stocare a datelor informatice, fiind identificate si materiale pornografice cu minori", se arata in comunicatul IPJ Constanta.Barbatul de 38 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, ulterior fiind arestat preventiv.