Coreea de Sud: Liderul unei secte, arestat pentru zadarnicirea combaterii bolii si tentative sistematice de distrugere de dovezi

Lee Man-hee, care are 89 de ani, a fost retinut sambata la primele ore ale zilei, sub acuzatia ca a dat autoritatilor sanitare informatii inexacte privind reuniunile sectei si liste false de membri, fiind banuit totodata de "tentative sistematice de distrugere de dovezi".Se considera ca persoanele avand legaturi cu secta sa au reprezentat mai mult de jumatate din cele peste 4000 de cazuri de contaminare din Coreea de Sud din luna februarie. La 19 iulie, acestea reprezentau 38% din persoanele contaminate, au calculat autoritatile sanitare sud-coreene.Lee Man-hee mai este acuzat si ca a deturnat 5,6 miliarde de woni (4,69 milioane de dolari) din fondurile bisericii sale si ca a organizat evenimente religioase in facilitati publice fara aprobare