Suspectii retinuti pentru uciderea si incendierea unei prostituate pe un camp din Giurgiu, arestati preventiv

"Dupa indelungi audieri, in urma cu o ora, Tribunalul Giurgiu a dat decizia de arestare preventiva a celor trei suspecti in cazul femeii arse la Ghimpati. Cei trei, un barbat si doua femei, au recunoscut in instanta voalat faptele, in sensul ca fiecare da vina pe celalalt pentru faptele comise si deja au facut contestatie cu privire la decizia instantei", a afirmat Ioan Adrian Alexe, purtatorul de cuvand al IPJ Giurgiu,Cei trei au fost retinuti marti pentru 24 de ore, dupa perchezitii la domiciliul acestora, fiind audiati de procurori pana in dimineata zilei de miercuri iar dupa-amiaza au fost prezentati instantei din cadrul Tribunalului Giurgiu, care a decis arestarea lor preventiva pentru o perioada de 30 de zile, fiind condusi in arestul IPJ Giurgiu.Pe 30 octombrie, pe un camp intre localitatile Ghimpati si Valea Plopilor a fost identificat cadavrul incinerat al unei femei, care a ars in proportie de 90%.Dupa cercetari efectuate la fata locului, audieri ale martorilor si urmarirea inregistrarilor de pe camerele de filmat din zona, procurorii si criminalistii au reusit identificarea cadavrului femeii, care a fost carbonizat aproape in intregime si au reusit si identificarea suspectilor, un barbat si doua femei. Femeia arsa practica prostitutia si locuia impreuna cu agresorii ei intr-un cartier din Bucuresti, iar mobilul faptei de omor a constat in neintelegeri in interiorul locuintei intervenite intre ea si cei trei arestati.Actiunea penala a fost pusa in miscare sub aspectul savarsirii infractiunilor de omor calificat si profanare de cadavre.