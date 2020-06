Criminalul care a incendiat fata de 17 ani din Mehedinti a incercat sa se sinucida in arestul Politiei

Ziare.

, se afirma intr-un comunicat al IPJ Mehedinti.Turnagiu se afla in arestul IPJ Mehedinti din 13 iunie 2020. Victima acestuia, adolescenta de 17 ani, este in stare grava, intr-un spital din Bucuresti, unde a fost operata.Criminalul a fost condamnat la inchisoare pe viata, in 1994, pentru cinci crime savarsite pentru jaf in mai putin de un an. A fost eliberat conditionat din puscarie, in luna mai 2019, printr-o hotarare a Tribunalului Mehedinti, dupa 26 de ani si opt luni de inchisoare.