Cum a explicat o judecatoare eliberarea din arest a unui violator care a terorizat timp de 8 luni o copila de 13 ani: "Faptele inculpatului nu sunt de o asa gravitate"

Cine e suspectul de viol plasat in arest la domiciliu

Acest lucru rezulta chiar din motivarii deciziei Tribunalului Braila din 23 decembrie 2020, care a corectat decizia judecatoarei Coarna si a mentinut arestul preventiv in cazul inculpatului, avand in vedere gravitatea deosebita a faptelor comise de acesta Iata in continuare motivarea redactata de judecatoarea Coarna."Cu titlul de exemplu, instanta de fond a considerat ca un atentat terorist care sa genereze victime multiple, un omor care sa starneasca frica generala ar putea justifica masura arestarii preventive (...).In prezenta cauza, faptele inculpatului, desi reprobabile nu sunt de o asa gravitate incat sa fi generat o rumoare sociala de amploare, o reactie a societatii din care sa rezulte ca oamenii considera faptele sale ca punandu-le in pericol viata, existenta in vreun fel. Nu au existat iesiri in strada, proteste in presa.Fata de acest aspect, instanta de fond a considerat ca in cauza se impune o masura preventiva, dar in niciun caz cea mai grea, deoarece in cazul infractiunilor de genocid, atentat terorist, omor calificat, crime impotriva umanitatii nu ar mai exista temei de luarea a vreunei masuri preventive, uciderea celor vinovati ramanand singura sanctiune, dar nereglementata de lege.Cum inculpatul nu poate fi ucis , nu poate fi lapidat in piata publica, instanta de fond a considerat ca acesta poate fi plasat la domiciliu in arest pentru 60 de zile de la 22.12.2020 pana la 20.02.2021 inclusiv", a motivat judecatoarea Cristina Coarna de la Judecatoria Braila, potrivit motivarii deciziei Tribunalului Braila din 23 decembrie 2020 care a corectat decizia judecatoarei Coarna si a mentinut arestul preventiv.Tribunalul Braila i-a invalidat decizia de inlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, pe 8 februarie 2021, completul 9 Penal CPF de la Judecatoria Braila, al carei titular e judecatoarea Cristina Coarna, a luat aceasi decizie de inlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Decizia judecatoarei Coarna din 8 februarie 2021 nu este definitiva, urmand ca Tribunalul Braila sa judece contestatia parchetului pe 15 februarie 2021.Potrivit Adevarul.ro , Gheorghe Dima, un barbat de 32 de ani, din judetul Bacau, ar fi tinut sechestrata o minora de 13 ani timp de 8 luni si ar fi violat-o in mod repetat. Dima era concubinul surorii fetei."In perioada noiembrie 2016-iunie 2017, barbatul, profitand de imposibilitatea unei minore, in varsta de 13 ani, de a se apara ori de a-si exprima vointa, ar fi intretinut raporturi sexuale cu aceasta", a declarat inspectorul Laura Belciugan, purtatorul de cuvant al IPJ Braila, in august anul trecut.Judecatoarea Coarna a eliberat si alti infractori din arest, cu motivari la fel de incredibile. Potrivit debraila.ro, in decembrie 2019, judecatoarea Coarna a plasat in arest la domiciliu si un suspect de talharie care a smuls lantisoarele a doua femei pe strada. Judecatoarea a motivat ca individiul a savarsit faptele"prin smulgerea lantisoarelor fara exercitarea altor violente de nicio natura".