Cum obtinea bani un proxenet de pe urma iubitei sale, care se prostitua in Franta. Acuzat si de furtul a 50.000 de euro, a fost arestat si predat autoritatilor franceze

L. Catalin este acuzat de proxenetism savarsit in cadrul unui grup infractional organizat, de comert cu fiinte umane, furt calificat, participare la o asociere de infractori, spalare sub forma calificata a produselor unei infractiuni. Pedeapsa prevazuta de legislatia franceza pentru aceste fapte este de pana la 20 de ani de inchisoare . Mandatul european de arestare a fost emis de Tribunalul Judiciar din Nancy, iar faptele au avut loc in perioada 2018 - 2019. In legea romana faptele se regasesc sub incriminarea de trafic de persoane, proxenetism si constituirea unui grup infractional organizat.Cercetarile realizate de autoritatile franceze au scos la iveala o "echipa" de circa 10 fete romance si sud-americane ce se prostituau, fiind supravegheate noaptea de 3-4 oameni, printre care unii gestionau anunturile, iar altii se ocupau cu securitatea fetelor, astfel incat toti profitau de banii din practicarea prostitutiei. L. Catalin a fost identificat ca fiind proxenetul prietenei sale cu care forma un cuplu. El supraveghea si gestiona anunturile si beneficia de veniturile prietenei sale.Anchetatorii din Franta au mai retinut faptul ca la data de 17 ianuarie 2019 in localitatea Saint Egreve, un alt cuplu implicat in acest dosar a fost agresat in camera de hotel. S-a furat autovehiculul acestui cuplu precum si suma de 50.000 euro. Interceptarile telefonice au aratat ca barbatul din Lupeni ar putea fi implicat in savarsirea acestei agresiuni."Audiata fiind, persoana solicitata a aratat ca nu este de acord cu predarea sa catre autoritatile judiciare din Franta in vederea cercetarii sale pentru faptele pretins a fi comise pe teritoriul statului francez intrucat a mai fost judecata si condamnata pentru aceleasi fapte si motivat de faptul ca si-a intemeiat o familie pe teritoriul national. Mai afirma ca se va prezenta de buna voie la orice solicitare a autoritatilor judiciare franceze", se precizeaza in hotararea Curtii de Apel Alba Iulia, din 8 septembrie 2020, prin care a fost pus in excecutare mandatul european. Barbatul a fost arestat preventiv si urmeaza sa fie trimis sub paza judiciara in Franta in scopul derularii cercetarilor.