De ce a ramas in arest soferita care a acrosat un politist pe motor. Instanta: "A fost un gest deliberat. Manevra putea avea urmari mult mai grave"

O alta consecinta este si slabirea autoritatii statului

Magistratii Curtii de Apel Ploiesti sustin ca exista probe suficiente cu privire la suspiciunea rezonabila cum ca inculpata Anda Vladescu se face vinovata de infractiunile ce i se imputa."Desi inculpata a observat ca 1-a acrosat pe politistul pe motor, acrosarea fiind un gest deliberat, a patruns apoi pe contrasens, unde era sa se tamponeze frontal si violent cu un autoturism marca Dacia Logan ce era in regim de taxi , pe contrasens, ce circula din directia municipiului Ploiesti, catre centrul orasului, tamponare din care a rezultat proiectarea politistului si contactul acestuia cu solul.Inculpata nu a oprit nici dupa impact, nu a luat masuri de anuntare imediat a autoritatilor si a continuat drumul in incercarea de a scapa de agenti, insa dupa o cursa de aproximativ 12 km, care s-a terminat undeva pe DN1, in zona intersectiei cu drumul comunal care duce catre satul inculpata a fost oprita in trafic si preluata in custodia organelor de politie. In cauza, in mod deplin intemeiat, judecatorul de drepturi si libertati a constatat ca inculpata contestatoare este acuzata de savarsirea unor infractiuni pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai de 5 ani sau mai mare", motiveaza magistratii Curtii de Apel."Curtea considera ca este de o gravitate deosebita ca un conducator auto (indiferent de experienta acestuia) caruia i s-a facut un semn de oprire de catre un lucrator aflat pe o motocicleta a MAI sa nu isi indeplineasca obligatiile si sa incerce sa scape de urmarirea agentului de politie aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, chiar prin acrosarea vehiculului condus de acesta, incercand apoi, dupa impact, sa se sustraga prin fuga de la fata locului", mai arata judecatorii.Magistratii noteaza ca este socant ca cineva cu "un grad ridicat de instructie" sa efectueze fara ezitare o astfel de manevra auto. "Deosebit de grav este si faptul ca inculpata contestatoare, desi se bucura de un grad ridicat de instructie si nu este cunoscuta cu antecedente penale, a acceptat fara ezitare sa efectueze o manevra auto care putea avea urmari mult mai grave pentru agentul de politie aflat intr-o situatie de vadita vulnerabilitate fata de inculpata", se mai arata in documentul citat.In plus, judecatorii considera ca trebuie avut in vedere si posibilitatea slabirii autoritatii statului si exemplul pe care punerea in libertate a unei persoane acuzata de asemenea infractiuni grave l-ar da in randul populatiei."Aceasta cauza trebuie sa constituie totodata un obiect de reflectie pentru toti conducatorii auto care participa la trafic, in scopul responsabilizarii acestora si al constientizarii faptului ca sistemul de justitie si societatea in general recepteaza ca fiind de o gravitate deosebita orice activitate in care este acceptata chiar indirect punerea vietii in primejdie. Slabirea autoritatii statului este resimtita de populatie si chiar criticata de aceasta, iar perpetuarea acestei stari de fapt genereaza o stare de disconfort social, diminueaza capacitatea de aplicare a legii, de catre organele in drept, si aduce grave prejudicii in ceea ce priveste increderea in institutiile de aplicare a legii.De aceea, in situatia de fata, se impune o reactie a autoritatilor pentru a nu se crea neincrederea in capacitatea justitiei de a lua masurile necesare pentru prevenirea pericolului pentru ordinea publica, precum si pentru crearea unui echilibru firesc si a unei stari de securitate sociala", se arata in motivarea Curtii de Apel Ploiesti.Reamintim ca in data de 26 august, Curtea de Apel Ploiesti a respins ca nefondata contestatia formulata de Anda Vladescu, in varsta de 32 de ani, fiind mentinuta astfel solutia Tribunalului Buzau, care a dispus luarea masurii arestarii preventive pentru 30 de zile. Aceasta este acuzata de savarsirea infractiunilor de tentativa de omor sub forma ultrajului si parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei.