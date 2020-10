Doi barbati, arestati dupa ce ar fi furat din locuinte din Bucuresti in care intrau pretinzand ca sunt angajati ai unei companii de furnizare a energiei electrice

Cei doi barbati, cu varste de 28, respectiv 33 de ani, actionau in municipiul Bucuresti, iar politistii au date ca au comis furturi din locuinte, pretextand ca sunt angajati ai furnizorului de curent electric si trebuie sa intre in apartamente pentru a citi contorul.Ei se aflau in atentia politistilor si au fost prinsi in 7 octombrie, chiar dupa ce comisesera un furt si o talharie."S-a procedat la supravegherea celor in cauza, la data de 7 octombrie a.c., in jurul orei 11.30, fiind observati imediat dupa ce au parasit in fuga un imobil din sectorul 4 si au plecat cu un autoturism. Politisti din cadrul Sectiei 14 i-au urmarit, prins si imobilizat, concomitent fiind preluat si un apel 112 prin care o persoana reclama savarsirea unei infractiuni de talharie dintr-o locuinta aflata in blocul supravegheat.In urma probatoriului administrat s-a retinut in sarcina barbatilor comiterea unei infractiuni de talharie, constand in patrunderea in locuinta unei femei de 87 de ani, sub pretextul ca ar fi angajati ai unei companii cu obiect de activitate in domeniul furnizarii de energie electrica si, dupa simularea citirii contorului de curent, i-au solicitat unei femei, aflate in locuinta, sa le schimbe o bancnota de 200 de lei. Ulterior, femeia l-a observat pe unul dintre barbati ca a sustras o suma de bani din geanta proprietarei, iar cand i-a atras atentia a fost agresata fizic, in acest fel reusind sa fuga din locuinta cu aproximativ 3.000 de lei", informeaza Politia Capitalei, intr-un comunicat dat publicitatii sambata.Politistii au indicii conform carora cei doi barbati ar mai fi comis doua infractiuni de furt din locuinta, prin acelasi mod de operare, ambele in Sectorul 1 al Capitalei. Prima dintre infractiuni ar fi avut loc in 11 septembrie, cand folosind aceeasi metoda ei ar fi furat 2.000 de lei de la o femeie de 76 de ani, iar a doua infractune s-ar fi produs in 14 septembrie, cand suspectii ar fi patruns in locuinta unor pensionari sub pretextul ca unul dintre barbati lucreaza la o societate de cablu si televiziune, iar celalalt este angajat la o firma de distributie energie electrica, amandoi avand de efectuat verificari cu privire la echipamentul electric, ulterior, profitand de neatentia acestora, sustragand suma de 1.700 de lei.Politistii fac verificari in vederea stabilirii intregii activitati infractionale a celor doi.