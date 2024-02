Doi politisti, arestati dupa ce au talharit un contrabandist de tigari

Doi politisti galateni au fost arestati dupa ce au talharit un contrabandist, iar pagubitul s-a ales si el cu dosar penal pentru trafic cu tigari netimbrate.

Ioan Matei, de 38 de ani, si Viorel Midrea, de 31 de ani, au luat legatura cu un traficant de tigari si au stabilit planul de atac pentru a intra in casa unui alt contrabandist din oras, ca sa il jefuiasca, informeaza Adevarul.

Politistii, care erau in uniforma si cu armele la ei, dar nu erau in timpul programului de lucru, au "descins" la locuinta celui de-al doilea traficant, Vasile Sandu (46 de ani), impreuna cu traficantul tocmit de ei, Spartacus Pastrama (38 de ani). Apoi, sub amenintarea unui pistol si a unui spray lacrimogen au plecat din locuinta cu 40 de cartoane de tigari si aproximativ 600 de lei.

Dupa ce a fost jefuit, pagubitul i-a urmarit pe hoti. Oamenii legii au incercat sa faca pace cu el si l-au rugat sa nu mearga la Politie ca sa nu isi piarda locurile de munca.

Apoi, cei doi politisti au schimbat din nou tactica si au sunat la Politie pentru a reclama faptul ca sunt santajati cu suma de 10.000 de euro de catre un traficant de tigari prins in flagrant in timpul unei tranzactii ilegale. Mai mult, politistii si-au scos si certificat medico-legal din care reiese faptul ca au fost batuti de catre Sandu Vasile.

Cazul a fost preluat de politistii de la Crima Organizata, care au descoperit cu stupefactie ca oamenii in uniforma erau de fapt infractori. Dupa ce au fost arestati, Ioan Matei si Viorel Midrea si-au dat demisia din Politie.