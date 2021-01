Doi tineri care au rapit o fata in varsta de 18 ani, urcand-o cu forta intr-un autoturism

Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis vineri ca cei doi tineri au fost retinuti pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal si lovire sau alte violente, fiind introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Dolj. Ei urmeaza sa fie prezentati vineri Judecatoriei Bailesti cu propunere de arestare preventiva.Pe data de 30 decembrie, politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Rast au fost sesizati cu privire la faptul o tanara de 18 ani, din comuna Catane, a fost urcata cu forta intr-un autoturism care ulterior s-a pus in miscare in directia comunei Bistret.Politistii au inceput cautarile tinerei, au vizionat imaginile surprinse pe camerele de supraveghere montate in localitatea Catane si astfel a fost identificat numarul de inmatriculare al autovehiculului in care a fost urmata fata."In urma verificarilor efectuate de politistii doljeni in colaborare cu politisti din cadrul IPJ Arges au fost identificati doi tineri, de 21 si 29 de ani, din comuna Merisani, sat Varzaru, judetul Arges, banuiti ca s-ar fi deplasat pe raza comunei Catane, la domiciliul tinerei pe care ar fi urcat-o cu forta intr-un autovehicul, in care se mai aflau alti trei barbati", a anuntat IPJ Dolj.Fata a fost gasita joi, intr-un autoturism aflat in trafic in Slatina. De asemenea, cei doi tineri au fost prinsi de politistii argeseni in comuna Merisani.CITESTE SI: VIDEO Crima teribila in Spania, de Revelion. Un roman si-a ucis sotia in fata copiilor, apoi si-a luat si el viata