Dosarul Nicolescu: Inca patru fosti si actuali primari PSD din Arges, cercetati penal

Alti patru fosti si actuali primari PSD, din judetul Arges, sunt cercetati penal in dosarul presedintelui Consiliului Judetean Arges, Constantin Nicolescu.

Totodata, averile lor sunt verificate de Agentia Nationala de Integritate (ANI), anunta Antena3.

Cei cercetati sunt banuiti ca au intocmit acte false cu care Nicolescu ar fi incercat sa obtina fonduri europene.

Presedintele Consiliului Judetean Arges, Constantin Nicolescu, a fost arestat preventiv, joi seara, pentru 29 de zile, pentru fapte de coruptie.

In ordonanta de punere in miscare a actiunii penale, procurorii anticoruptie au adunat probe din care reiese ca institutia condusa de Nicolescu a accesat pe 8 iunie 2006 fonduri prin programul PHARE in valoare de 880.249,95 euro, pentru reabilitarea si reconstructia a patru scoli din judetul Arges. Consiliul Judetean a motivat reabilitarea ca o necesitate in urma inundatiilor din anul 2005 care au afectat cele patru institutii de invatamant.

"Accesarea acelor fonduri s-a facut prin mentionarea, in cererea de finantare intocmita de Consiliul Judetean Arges, a unui document care nu exista in realitate (respectiv raportul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges), precum si a unor imprejurari nereale sau inexacte privind situatia celor 4 unitati de invatamant, raportata la inundatiile din anul 2005", precizeaza un comunicat al DNA.

Potrivit sursei citate, contractele au fost derulate in perioada 2006-2008, toate lucrarile de reabilitare fiind realizate de o singura firma, care a incasat integral sumele aferente atat pentru lucrari executate, cat si pentru lucrari neexecutate, iar acea firma se afla in relatii contractuale si in raporturi juridice cu familia lui Nicolescu.

Mita si trafic de influenta

Totodata, in perioada 2006 - 2008, presedintele Consiliului Judetean Arges ar fi primit mita de la o persoana avand calitate de actionar al unei societati comerciale din Pitesti, suma de 66.588,15 lei si produse, "pentru ca in schimb, in calitate si de ordonator principal de credite, sa dispuna achizitionarea, de la acea societate comerciala, a unor produse alimentare si nealimentare, cu nerespectarea procedurilor legale de achizitie publica".

Presedintele PSD Arges mai este cercetat la o infractiune din luna iunie 2009, cand Constantin Nicolescu, folosindu-se de influenta si autoritatea functiei pe care o detinea, "l-a instigat pe primarulunei commune din Arges sa nu indeplineasca anumite acte de serviciu, mai precisa sa nu aplice unei persoane o sanctiune contraventionala la Legea nr.50/1991, solicitare insusita de catre primarul in cauza, care astfel nu a mai aplicat o amenda de 100.000.000 lei vechi".

In acest dosar se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane.

Nicolescu mai este cercetat si intr-un dosar privind alocarea unor fonduri catre Arhiepiscopia Argesului si Muscelului. Se pare ca acesta ar fi sponzorizat Arhiepiscopia Argesului cu aproape un miliard de lei vechi. Procurorii cerceteaza modul in care au fost alocati acesti bani.

Constantin Nicolescu, care este presedinte al PSD Arges, se afla la conducerea Consiliului Judetean Arges din anul 2004.