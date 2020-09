Doua persoane au fost arestate preventiv, dupa ce s-ar fi dat drept medici. Peste 100.000 lei, prejudiciul cauzat

Potrivit unui comunicat al DGPM transmis, vineri, AGERPRES, joi, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au pus in aplicare doua mandate de perchezitie, in Capitala si judetul Giurgiu, si doua mandate de aducere, intr-un dosar de inselaciune "Ancheta a fost declansata de sesizarea unor fapte similare, constand in aceea ca mai multe persoane au fost inselate cu diferite sume de bani de catre persoane care le abordau sub pretextul existentei unui diagnostic si a unor tratamente pentru o boala. Ulterior, prin declinarea unor calitati mincinoase de medici sau reprezentanti ai unor asociatii de caritate, ar fi obtinut de la acestea diferite sume de bani", se precizeaza in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca in urma activitatilor investigativ-operative au fost identificate cinci persoane, doua femei si trei barbati, cu varste cuprinse intre 25 si 47 de ani, in sarcina acestora fiind retinuta savarsirea mai multor infractiuni de inselaciune.Astfel, arata oamenii legii, in urma probatoriului administrat a rezultat presupunerea rezonabila ca o tanara de 25 de ani ar fi inselat mai multe persoane vatamate cu diferite sume de bani, prejudiciul cauzat fiind de peste 100.000 lei, cu sprijinul a trei barbati si o femeie, care ar fi abordat victimele prin declinarea unor calitati mincinoase.Totodata, spune DGPMB, in urma extinderii cercetarilor, au mai fost identificati alti doi barbati, de 35 si, respectiv, 42 de ani, care ar fi fost implicati.Astfel, in cursul zilei de joi, au fost puse in aplicare 2 mandate de perchezitie domiciliara, in Bucuresti si in judetul Giurgiu, si doua mandate de aducere, banuitii fiind depistati si condusi la audieri.Cercetarile sunt continuate de catre Serviciul Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune in forma continuata, cu doua persoane in stare de arest preventiv, pentru alte patru persoane fiind dispusa masura controlului judiciar, se mentioneaza in comunicat.