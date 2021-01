Falsa psiholoaga din Targoviste a fost plasata in arest la domiciliu. Femeia este acuzata de inselaciune

Magistratii Judecatoriei Sector 5 au dispus, joi 14 ianuarie, arest la domiciliu in cazul femeii care a lucrat 20 de ani ca psiholog la Spitalul Judetean Targoviste, in baza unor documente falsificate. Falsul medic este acuzat de inselaciune in forma continuata si exercitarea fara drept a unei profesii.Judecatoria Sector 5 a respins, joi, cererea procurorilor de arestare preventiva a pretinsului medic si au dispus arest la domiciliu.Femeia este acuzata de infractiune continua de inselaciune, "constand in aceea ca a indus si mentinut in eroare Spitalul de Specialitate "Manastirea Dealu", reorganizat incepand cu data de 01.02.2011 in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, cu ocazia incheierii unui contractul individual de munca in functia de psiholog cu norma intreaga, dar si pe parcursul derularii lui cu ocazia incheierii unui numar de 18 acte aditionale (din 2008 pana in 2018)"."Din cercetarile efectuate rezulta ca inculpata ar fi depus la dosarul de angajare documente de studii falsificate, respectiv: adeverinta eliberata de Universitatea Hyperion - Facultatea de Psihologie si Sociologie Bucuresti, potrivit careia este absolventa si licentiata a acestei facultati, atestat de libera practica avand antetul Colegiului Psihologilor din Romania, dar si atestat de libera practica eliberat de D.S.P.Dambovita eliberat in baza diplomei de licenta falsificata, aparent eliberata de Universitatea Hyperion", au transmis procurorii.Potrivit acestora, actele aditionale la contractul de munca au produs efecte prin avansarea in cariera profesionala si prin cresterea remuneratiilor salariale, fapt ce a condus la prejudicierea institutiei angajatoare cu suma de 367.990 lei, reprezentand contravaloarea veniturilor salariale incasate doar pentru perioada 2011-2019 lei (de la Sectia de psihiatrie si de la comisia de expertiza medico-legala).De asemenea, femeia este acuzata de exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati."In perioada 1999-2019, a exercitat fara drept profesia de psiholog in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste - Sectia Psihiatrie in functia de psiholog cu norma intreaga, in cadrul comisiei de expertiza medico-legala psihiatrica, dar si in cadrul unei societati comerciale, fara a fi licentiata in specializarea de psiholog/ sociolog. In perioada 2003-februarie 2019, inculpata a fost desemnata, anual, prin dispozitii emise de D.S.P. Dambovita si ulterior de catre conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste ca membru in comisia de expertiza medico-legala psihiatrica, in functia de psiholog, alaturi de doi medici primari psihiatri si de un medic legist", au mai precizat procurorii.Femeia a fost retinuta miercuri, 13 ianuarie, iar joi a fost prezentata magistratilor Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Citeste si: