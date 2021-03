UPDATE Sotia criminalului de la Onesti a fost arestata

Sotia autorului dublei crime de la Onesti va fi propusa pentru arestare preventiva, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa organizata la Bacau, comisarul sef Anton Cristian Gheorghe, director adjunct al Directiei de Investigatii Criminale din cadrul IGPR.El a explicat ca sotia autorului se afla in apartamentul de deasupra celui in care erau tinuti cei doi muncitori ostatici si isi incuraja sotul in demersul sau."Sotia lui i-a transmis ca face bine ceea ce face, motiv pentru care, din cate cunosc, este prezentata cu propunere de arestare preventiva. Ea statea deasupra apartamentului in care avea loc incidentul. Era la niste prieteni, in mod constant, mai ales sotia mergea acolo", a spus directorul adjunct al Directiei de Investigatii Criminale din cadrul IGPR.Femeia a fost retinuta inca din noaptea de luni spre marti, fiind suspecta de comiterea infractiunii de complicitate la lipsire de libertate.Autorul dublei crime are patru condamnari la activ - in anii 1987, 1991, 1992 si 2010, ultima fiind in Italia pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice sau a stupefiantelor.Luni, un barbat de 68 ani a sechestrat doi muncitori intr-un apartament din Onesti, dupa care a anuntat la 112 ca ii va omori.La fata locului au venit fortele de ordine, dar si un negociator, care a incercat, mai multe ore, sa il determine pe barbat sa renunte la intentiile sale.Echipa de specialisti de la IGPR deplasata la Onesti, pentru a verifica modul de interventie in acest caz, a informat ca agresorul fusese adus "sub control" in urma negocierilor purtate de catre politisti timp de mai multe ore, insa la ora 16,55 "s-a produs un declic", atunci cand "una dintre victime a incercat sa il atace pe barbatul agresor", acesta fiind momentul cand faptuitorul a inceput sa loveasca cu cutitul.Atunci, fortele de ordine au intrat in apartament si l-au impuscat pe agresor. Una dintre victime a fost declarata decedata la fata locului, iar a doua a murit la spital. Agresorul a fost internat in spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Apartamentul in care s-au comis crimele fusese al agresorului, iar acum se afla in proprietatea Chimcomplex in urma unei executari silite."Cele doua victime erau angajate ca electricieni la Chimcomplex si verificau sistemul electric al apartamentului in vederea renovarii acestuia. Apartamentul era in conservare in ultimii 12 ani, noi nu l-am folosit. Apartamentul era in proprietatea noastra din 2009", a declarat purtatorul de cuvant al Chimcomplex Onesti.Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru omor calificat.In urma crimei de luni, conducerea Politiei Romane a dispus ca o echipa de specialisti, condusa de adjunctul inspectorului general al Politiei Romane, chestor de politie Florentin Bracea, sa se deplaseze de urgenta in judetul Bacau, pentru a verifica modul de interventie la eveniment Chestorul Florentin Bracea a aratat ca vinovatii vor fi trasi la raspundere."Verificam modul de interventie a politistilor din cadrul IPJ Bacau. Suntem determinati sa clarificam toate aspectele care tin de acest eveniment. La finalizarea verificarii vom intocmi un raport cu rezultatul acestora, iar cei care se fac vinovati de aceasta tragedie vor raspunde legal. (...) Nu eram aici daca politistii de la IPJ Bacau si-ar fi facut treaba pana la capat. Ne aflam in situatia in care doua vieti sunt pierdute. Analizam modul de interventie, iar la finalizare vom intocmi un raport cu propuneri si masuri. Nu ma pot antepronunta cu privire la vinovatia vreunui coordonator, politist, care a intervenit la fata locului. Va asigur ca cei care au gresit vor plati pentru ca aici vorbim de pierderea a doua vieti", a declarat Florentin Bracea.