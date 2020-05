Femeia din Arad care sustinea Statul Islamic a fost arestata

Ziare.

Femeia a fost retinuta , joi, de procurorii de la DIICOT Timisoara si a fost audiata mai multe ore.Femeia este suspectata ca a accesat in mod repetat materiale de propaganda terorista, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicatii electronice, precum si ca detine astfel de materiale, in scopul insusirii ideologiei teroriste.Procurorii sustin ca din 2019 suspecta a cunoscut un "proces treptat de radicalizare, prin intermediul contactelor stabilite in mediul virtual cu diferiti sustinatori ai unei organizatii teroriste din Orientul Mijlociu".Aceasta ar fi accesat in mod repetat materiale de propaganda terorista, in scopul insusirii ideologiei, si a promovat in mediul virtual, in mod repetat si cu frecventa ridicata, mesaje de propaganda a ideilor si conceptelor radical islamiste, specifice organizatiilor teroriste musulmane. Ea a folosit in acest scop diferite aplicatii de mesagerie, sisteme informatice si mijloace de comunicare electronica proprii."Astfel, prin intermediul unei retele de socializare, utilizand diferite profile, suspecta a dezvoltat relatii cu diferiti cetateni straini, proveniti din areale cu problematica terorista active, unii dintre ei suspecti de apartenenta la organizatia terorista din Orientul Mijlociu.Acesti cetateni straini au rolul de a recruta diferite persoane, in scopul insusirii ideilor si credintelor fundamentaliste, scop in care posteaza constant mesaje si simbolului specifice organizatiei teroriste din Orientul Mijlociu, filme si fotografii cu arme sau luptatori inarmati, scene de lupta, executii de prizonieri, pregatirea atentatorilor sinucigasi, predici ale unor clerici radicali", se arata in comunicat.Femeia si-ar fi aratat, in mediul virtual, in mod explicit sustinerea fata de organizatia terorista si a manifestat constant opinii radical anti-occidentale, aratandu-si chiar disponibilitatea de a lupta de partea fundamentalistilor islamici.Procurorii sustin ca femeia a urmat sesiuni de pregatire din partea cetatenilor strani cu care a dezvoltat relatii de colaborare, astfel incat sa ingreuneze capacitatea de monitorizare din partea organelor statului. Ea a folosit astfel mai multe adrese de email sau acrtele telefonice."In acest sens, suspecta a inceput sa utilizeze simultan mai multe conturi de email (pana la 21 de adrese in acelasi timp), precum si multiple posturi telefonice si cartele reincarcabile, pe care era invatata sa le schimbe la intervale regulate de timp. De asemenea, la indicatiile colaboratorilor straini, suspecta a receptionat si a inceput sa foloseasca si o serie de aplicatii de tip VPN, al caror scop este criptarea comunicatiilor dintre parti. Totodata, suspecta si-a aratat disponibilitatea de a facilita venirea in Romania a unora dintre cetatenii straini cu care se afla in legatura si exista suspiciunea ca a inceput sa receptioneze diferite sume de bani de la colaboratorii sai", se mai arata in comunicatul DIICOT Timis.In urma perchezitiilor, politistii au ridicat joi un telefon mobil, o cartela telefonica, un card micro SD si 25 de cd/dvd-uri.