Femeie arestata, dupa ce fiul ei si-a impuscat mortal un prieten

O femeie din Brasov a fost arestata preventiv pentru 29 de zile, dupa ce in luna martie copilul ei, de numai 12 ani, a impuscat mortal un prieten.

Femeia, in varsta de 38 de ani, este acuzata ca le-a incredintat copiilor o arma de vanatoare ca sa se joace.

Judecatoria Rupea a decis initial, in 29 iunie, cercetarea femeii in libertate, insa procurorii au facut recurs, iar Tribunalul Brasov a decis, luni, arestarea ei preventiva sub acuzatia de ucidere din culpa, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si participatie improprie la uz de arma letala fara drept, potrivit Mediafax.

Femeia risca sa stea dupa gratii intre sapte si zece ani.

Copil de 12 ani impuscat mortal din greseala de un prieten

Un copil de 12 ani din Brasov a murit, in martie, dupa ce a fost impuscat in cap cu o arma de vanatoare de catre un alt copil. Tragedia a avut loc dupa ce micutii au primit arma de la mama unuia dintre ei pentru a se juca pe un camp.

Femeia transporta in autoturismul sau arma de vanatoare detinuta legal de sotul acesteia. Ea se deplasa pe drumul dintre localitatile Palos si Beia, judetul Brasov, impreuna cu fiul sau si un prieten al acestuia.

In dreptul unui camp, femeia a oprit masina si le-a dat copiilor arma de vanatoare, cu glont pe teava, pentru a trage in niste sticle la tinta. Colegul fiului sau a tras un foc, apoi i-a dat arma celuilalt copil.

Fiul femeii a luat arma, insa aceasta s-a descarcat, iar glontul a trecut prin capul prietenului sau, omorandu-l.

