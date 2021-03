Adolescentele care au terorizat orasul Cluj Napoca cu furturile lor, arestate la domiciliu

Doua mandate de aducere au fost puse in executare in cazul a doua tinere din aceeasi localitate, cercetate pentru savarsirea infractiunii de furt "In urma cercetarilor a rezultat faptul ca la data de 26 februarie a.c., cele doua tinere de 14 si 15 ani, ar fi sustras telefonul mobil al unei persoane, in timp ce se aflau intr-un mijloc de transport in comun, in municipiul Cluj-Napoca. Prejudiciul de aproximativ 5.400 de lei, cauzat prin activitatea infractionala a fost recuperat, bunul in cauza fiind identificat in interiorul locuintei care a facut obiectul perchezitiei", potrivit IPJ Cluj.Cele doua tinere de 14 si 15 ani au fost retinute pentru 24 de ore, iar in cursul zilei de 8 martie a.c., au fost prezentate instantei, cu propunere de arestare preventiva.Fata de cele doua a fost dispusa masura arestului la domiciliu pentru o perioada de 30 de zile.Fetele nu sunt la prima abatere. In 2019, ele au terorizat locuitorii din Cluj Napoca , cu furturile lor. La vremea respectiva, oamenii legii s-au declarat neputinciosi, spunand ca nu au cel le face din cauza ca nu raspund penal pentru ca sunt doar niste copii.