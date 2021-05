Fetita de 12 ani rapita dintr-un parc din centrul Oradei in mijlocul zilei. Un barbat a tras-o cu forta pana intr-o casa din zona

O fetita de 12 ani care se juca in Parcul Salca din Oradea a fost acostata de un barbat care a incercat s-o convinga sa-l insoteasca. Deoarece copila a refuzat, barbatul a prins-o de mana si a tarat-o cu forta pana intr-o casa de pe strada Caprioarei, situata la aproximativ 1 kilometru distanta de locul incidentului.Acolo, agresorul a incercat s-o sarute si s-o mangaie in zona intima. Fetita a reusit sa iasa in curtea imobilului unde s-a produs agresiunea. Speriat ca va tipa, barbatul a lasat-o sa plece. Copila a ajuns acasa, unde a povestit ce i s-a intamplat parintilor, care au sunat la 112.Incidentul deosebit de grav s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de luni, 3 mai, relateaza Bihoreanul.ro . Doua zile mai tarziu, agresorul a fost identificat si retinut de Politie. Este vorba despre un barbat in varsta de 66 de ani, pe nume Dan Miclaus.Joi, 6 mai, agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Barbatul este anchetat pentru lipsire de libertate in mod ilegal si agresiune sexuala.