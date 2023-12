Fost politist de la Crima Organizata, arestat pentru trafic de carne vie

Comisarul de politie Gheorghe Ioan Dita, de la Serviciul de Operatiuni Speciale al IGPR, acuzat de autoritatile germane de racolarea de prostituate pentru o retea de proxeneti din Stuttgart, a primit mandat de arestare preventiva pentru 29 de zile de la Curtea de Apel Targu Mures.

Instanta muresana a confirmat astfel mandatul european de arestare emis de autoritatile germane pe numele fostului lucrator al Serviciului de Crima Organizata.

Gheorghe Ioan Dita urmeaza sa fie predat autoritatilor judiciare germane in termen de 10 zile de la ramanerea definitiva a hotararii.

"Curtea de Apel Targu Mures a impus autoritatilor judiciare germane conditia ca in cazul condamnarii persoanei solicitate la pedeapsa inchisorii, aceasta persoana sa fie transferata in Romania in vederea executarii pedepsei. Numitul Dita Gheorghe Ioan, acuzat de trafic de persoane, nu a declarat recurs", se arata intr-un comunicat al Curtii de Apel Targu Mures.

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Mures, Livia Popa, politistul se afla in arestul IPJ Mures si in termenul prevazut de lege va fi predat autoritatilor germane.