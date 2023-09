Fost procuror DIICOT condamnat la 3 ani de inchisoare pentru ca a luat spaga un miel

Victor Grigoras, fost procuror la DIICOT Tulcea, a fost condamnat definitiv, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la trei ani si patru luni de inchisoare cu executare, in dosarul in care a fost acuzat ca a luat mita un miel si 600 de lei.

Completul de cinci judecatori al instantei supreme a respins apelurile declarate de fostul magistrat si de Directia Nationala Anticoruptie si a mentinut sentinta data la fond.

Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care au judecat in fond dosarul l-au condamnat, in 16 februarie, pe Victor Grigoras, fost procuror la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Tulcea, la trei ani si patru luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita. De asemenea, magistratii l-au obligat pe fostul procuror sa restituie denuntatorului suma de 600 de lei si contravaloarea unui miel, respectiv suma de 250 de lei.

Premierul Albaniei, despre DNA: Cu atatea arestari pentru coruptie, romanii tot mai iau mita?

In acelasi dosar a fost condamnat si cetateanul sirian Omar Harba, la un an si opt luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru dare de mita.

Atat cei doi inculpati, cat si procurorii DNA au atacat decizia de condamnare, insa in apel au fost mentinute pedepsele dispuse initial.

Ads

Fostul procuror DIICOT Tulcea a fost arestat preventiv in 22 octombrie 2014, iar masura i-a fost inlocuita, in 26 ianuarie, cu arestul la domiciliu.

Procurorul care a instrumentat dosarul lui Voiculescu, retinut de DNA: Ce acuzatii noi i se aduc

Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe Victor Grigoras in noiembrie 2014, pentru ca a primit mita 600 de lei si un miel de la administratorul unei firme care voia ca dosarul sau sa fie preluat de magistrat de la un alt parchet, dar si pentru ca a cerut alti bani, pentru un politist. DNA l-a acuzat pe Victor Grigoras de doua infractiuni de luare de mita, din care una in forma continuata.

Anchetatorii aratau, in rechizitoriul trimis instantei, ca in luna ianuarie 2014, la solicitarea unui administrator de firma, procurorul DIICOT a facut "demersurile necesare in vederea gasirii unei cai de preluare, de la o alta unitate de parchet, a unui dosar penal in care persoana mentionata era parte".

Ads

In schimbul "ajutorului" acordat, in 18 aprilie 2014, procurorul Victor Grigoras a primit suma de 600 de lei, precum si un miel, care a fost trimis unei persoane din anturajul procurorului.

"Pentru acelasi ajutor si de la aceeasi persoana, la data de 28.04.2014, suspectul Grigoras Victor a pretins o suma de bani, pentru un agent de politie din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Tulcea", au scris anchetatorii in documentul citat.

Procurorii mai aratau ca, tot in 28 aprilie 2014, Grigoras a acceptat sa primeasca 5.000 de lei de la Harba Omar, reprezentant al unor firme, suspect intr-o cauza penala pe care magistratul o instrumenta, care i-a solicitat sa intervina la conducerile Directiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Braila si Ialomita, pentru ca cele doua institutii sa solutioneze favorabile solicitarile de export formulate de societatile respective.