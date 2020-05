Fostul episcop de Husi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi, fostul episcop de Husi, Corneliu Onila, este cercetat pentru "agresiune sexuala in forma continuata" in dauna unei persoane vatamate minore la momentul comiterii faptei, precum si o infractiune de "viol in forma continuata".In cursul zilei de joi fostul ierarh a fost retinut pentru 24 de ore Sebastian Cristi Jitaru, fost calugar arhimandrit la Catedrala Episcopala din Husi, aflat in stare de detinere, fiind in executare pedeapsa dispusa printr-o hotarare de condamnare definitiva anterioara, este, de asemenea, cercetat pentru trei infractiuni distincte de "viol in forma continuata in dauna unor persoane vatamate minore la momentul comiterii faptelor", "santaj in forma continuata", si "agresiune sexuala in dauna unei persoane vatamate minore la momentul comiterii faptei".Un scandal a izbucnit in iunie 2017 la Episcopia Husilor, cand Corneliu Barladeanul, pe atunci episcop al Husilor, a reclamat la DNA ca este santajat de trei preoti care i-au cerut bani sau functii pentru a nu face publica o inregistrare in care prelatul ar aparea in timp ce intretinea relatii homosexuale cu o persoana despre care se crede ca era un elev de la Seminarul Teologic Husi, actualmente preot intr-o parohie din judetul Vaslui.Ulterior, cei trei preoti, printre care si Sebastian Cristi Jitaru, au fost condamnati la inchisoare cu executare.Fostul episcop al Husilor s-a retras din functie in luna august a anului 2017.