Cine este Turku, interlopul cu grenadă și pistol care a chemat poliția să-l aresteze. 13 ani de închisoare pentru omor VIDEO

La începutul anilor 2000 a fost condamnat pentru omor , scrie presa locală, iar în prezent pare a fi un client fidel al procurorilor DIICOT , fiind cunoscut drept consumator de droguri Turku din Târgoviște are un trecut tumultuos. A fost condamnat în trecut la 13 ani de închisoare pentru omor, după un conflict cu final tragic cu un alt bărbat pe care l-a bătut, scrie presa locală din Dâmbovița.În primăvara acestui an, în timpul protestelor ”anti-mască”, Ioan Dragoș Aurelian a fost un participant activ la marșurile organizate în Târgoviște. A avut o serie de transmisii live pe Facebook , dar și mesaje împotriva jandarmilor, care i-au adus un dosar penal pentru instigare publică.”Noi diseara nu plecăm nu plecăm acasă până nu mutilăm un jandarm în masă ”, este unul dintre mesajele postate de Turku pe pagina sa de Facebook în data de 29 martie 2021.În perioada restricțiilor de circulație pe timpul nopții, Turku se filma circulând după ora 22.00 pe stradă și posta imaginile pe contul său de Facebook. ”O ardem ilegal, nebunule”.Este cunoscut consumator de droguri și nu ascunde asta. De altfel chiar în transmisia live de pe Facebook, în care amenința poliția cu pistolul, Turku s-a filmat în timp ce părea că ”prizează” droguri.Totuși procurorii DIICOT au fost indulgenți cu Dragoș Ioan.Magistrații antimafia din Dâmbovița au renunțat la urmărirea penală penală pe numele bărbatului privind infracțiunea de deținere de droguri de risc.”În baza art. 318 alin.15 teza I Cod procedură penală admite cererea de confirmare a renunţării la urmărirea penală dispusă de DIICOT - Biroul Teritorial Dâmboviţa prin pct. 5 al ordonanţei întocmită la data de 14.09.2020 în dosarul nr. 356/D/P/2017 sub aspectul comiterii infracţiunii de deţinere de droguri de risc pentru consum propriu prev. de art. 4 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 (faptă din perioada 10-11.02.2016)”, conform portalului instanțelor de judecată.În 2019, Tribunalul Dâmbovița îl achită pe Ioan Dragoș Aurelian, deferit justiției pentru trafic de droguri și chiar respinge cererea de confiscare a drogurilor. Judecătorii dâmbovițeni au apreciat că în acest dosar fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege.”În baza art.396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Ioan Dragoş Aurelian, sub aspectul infracţiunii prev. de art.4 alin.1 şi 2 din Legea nr.143/2000. În baza art.16 alin.1 din Legea nr.143/2000 rap. la art.112 alin.1 lit.b Cod penal, respinge cererea privind confiscarea cantităţii de 33,59 grame pulbere, care conţine Cocaină cu Benzocaină, Phenacetină, Lidocaină şi Levamisol, rămasă, după efectuarea analizelor de laborator, din totalul de 33,69 grame pulbere, depusă la Camera de Corpuri Delicte prin Dovada seria H, nr.0203976. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, incluzând suma de 3.000 lei ocazionată de desfăşurarea urmăririi penale, în care se include şi suma de 1.450 lei reprezentând contravaloarea rapoartelor de constatare tehnico-ştiinţifică efectuate în cauză, rămân în sarcina acestuia”, conform portalului instanțelor de judecată.În iunie 2020 Curtea de Apel Ploiești respinge ca nefondat apelul declarat de procurorii DIICOT împotriva sentinței de achitare dată de Tribunalul Dâmbovița.”În baza art. 421 pct. (1) lit. b) C.proc.pen. respinge ca nefondat apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- D.I.I.C.O.T.-Biroul Teritorial Dâmboviţa împotriva sentinţei penale nr.217 din data de 14 martie 2019 pronunţate de Tribunalul Dâmboviţa, privind pe intimatul inculpat Ioan Dragoş -Aurelian. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi la data de 18 iunie 2020”, conform portalului instanțelor de judecată.Pe rolul Judecătoriei Târgoviște, Ioan Dragoș Aurelian are încă două dosare penale pe rol, unul pentru loviri și alte violențe (în care a și fost arestat pentr 30 de zile și ulterior plasat în control judiciar) și altul pentru instigare publică.După filmarea de luni, în care amenința un polițist cu arma, Turku a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de 3 august să fie dus la Parchet pentru audieri.”În urma cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dâmbovița, sub coordonarea procurorului de caz, față de bărbatul 40 de ani, din municipiul Târgoviște, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.Cel în cauză va fi introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Dâmbovița, urmând ca pe parcursul zilei de mâine, 3 august, sa fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște pentru dispunerea unei masuri preventive”, potrivit unui comunicat remis presei de IPJ Dâmbovița.De data aceasta Turku este acuzat de ultraj, deținerea de droguri pentru consum propriu fără drept și nerespectarea regimului armelor și munițiilor”La data de 31 iulie a.c., ca urmare a unei postări publicate pe o rețea de socializare, de către un bărbat de 40 de ani, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj, faptă prevăzută de art. 257 din Codul Penal, deținerea de droguri pentru consum propriu fără drept, faptă prevăzută de art. 4 din Legea nr. 143/2000 și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, faptă prevăzută de art. 342 din Codul Penal.Precizăm ca persoana în cauză, în cursul serii de 30 iulie a.c., a fost implicată intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Aceasta a fost condusă la o unitate medicală unde i-au fost prelevate probe de sânge și urina, iar din rezultatele preliminare, testul a fost pozitiv pentru consumul unor substanțe interzise. În cauză, a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută de art. 336 din Codul Penal”, potrivit IJP Dâmbovița.Turku a fost săltat de pe stadă de către mascații de la SIAS luni, 2 august, și dus la Poliție pentru a fi audiat.”Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea activității infracționale și dispunerea măsurilor prevăzute de lege”, a precizat IJP Dâmbovița.