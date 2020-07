Jafuri, vandalism si zeci de raniti in urma manifestatiilor de la Belgrad, dupa anuntarea reluarii restrictiilor. 23 de persoane au fost arestate

"Avem 43 de politisti raniti si dispunem de informatii despre 17 manifestanti raniti", a anuntat la televiziunea nationala (RTS) directorul politiei Vladimir Rebic.El a anuntat, de asemenea, 23 de arestari, adaugand ca trei cai ai Politiei Calare au fost raniti.Mii de manifestanti furiosi s-au adunat in fata sediului Parlamentului, dupa ce presedintele Aleksandar Vucici a anuntat marti ca urmeaza ca sarbii sa ramana din nou acasa in weekend.Manifestatia - calma la inceput - a degenerat in incidente cu politia, care tras cu gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii, care aruncau cu pietre si alte proiectile in fortele de ordine. Media locale au relatat ca s-au produs, de asemenea, jafuri si acte de vandalism.Critici ai Guvernului ii reproseaza faptul ca a gestionat prost pandemia covid-19, ridicand in mod accelerat izolarea initiala, cu scopul de a putea organiza alegerile de la 21 iunie, in care partidul prezidential aflat la putere a obtinut o larga victorie.Aleksandar Vucici a evocat o situatie sanitara "alarmanta" si spitale depasite de aproape 4.000 de bilnavi de covid-19.Incidentele au izbucnit dupa ce un grup de protestatari de extrema dreapta, potrivit presei locale, au patruns cu forta in Parlament, dupa care au fost respinsi de politie Vehicule de politie si pubele au fost incendiate. In fata sediului Parlamentului, un bulevard era acopeir cu bucati de beton si alte fragmente.Postul de televiziune N1 a difuzat imagini cu violente ale politiei.In aceste imagini este surprins un grup de trei barbati tineri asezati pe banca in apropierea sediului Parlamentului care au fost batuti cu bastoane de catre politisti antirevolta care treceau prin fata lor.La manifestatie au luat parte protestatari din toate taberele - de la stanga la extrema dreapta.Premierul Ana Brnabic a condamnat "vandalismul politistilor din spatele violentului atac impotriva Parlamentului".Alianta pentru Serbia - principala coalitie a partidelor de opozitie, care a boicotat alegerile - a anuntat o noua adunare miercuri seara la Belgrad.Dupa ce a controlat un prim val al epidemiei covid-19, la inceputul lui mai, Serbia se confrunta cu o accelerare - o crestere de la 50 de contaminari zilnice, in urma cu o luna, la aproximativ 300 in prezent.Noul val intervine in cadrul unei iesiri din izolare rapida, autorizata de catre autoritati , de exemplu prin manifestatii sportive in masa, inclusiv un turneu de tenis organizat de starul Novak Djokovic - testat pozitiv cateva zile mai tarziu.Oficiali politici de rang inalt au fost, de asemenea, testati pozitivi cu covid-19, in urma sarbatoririi victoriei electorale a partidului aflat la putere.Aproximativ 17.000 de persoane aufost contaminate cu noul coronavirus , iar 330 au murit din cauza covid-19 in Serbia.