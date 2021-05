Sanctiunea primita de judecatoarea care l-a eliberat din arest preventiv pe violatorul unei fete de 13 ani pentru ca "nu au existat iesiri in strada"

"Cu majoritate, admite in parte actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva Cristinei Coarna, judecator in cadrul Judecatoriei Braila. In baza art. 100 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplica Cristinei Coarna (...) sanctiunea disciplinara constand in 'suspendarea din functie pe o perioada de 6 luni' pentru savarsirea abaterilor disciplinare prevazute de art. 99 lit. s) si art. 99 lit. t) teza a II-a din acelasi act normativ. (...) Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie", se arata in minuta deciziei Sectiei pentru judecatori in materie disciplinara a CSM In luna februarie, Sectia pentru judecatori decidea ca aceasta sa fie suspendata din functie pe perioada cercetarii disciplinare.Judecatoarea Cristina Coarna a decis, in decembrie 2020, sa il lase in arest la domiciliu pe un barbat acuzat ca a sechestrat si violat timp de opt luni o minora in varsta de 13 ani. In motivarea care a stat la baza deciziei sale, judecatoare a scris ca "faptele inculpatului, desi reprobabile, nu sunt de o asa gravitate incat sa fi generat o rumoare sociala de amploare, o reactie a societatii din care sa rezulte ca oamenii considera faptele sale ca punandu-le in pericol viata, existenta in vreun fel. Nu au existat iesiri in strada, proteste in presa".Barbatul acuzat de viol nu a apucat sa paraseasca arestul IPJ Braila, deoarece, pe 15 februarie, Tribunalul Braila a admis contestatia Parchetului de pe langa Judecatoria Braila si a mentinut masura arestului preventiv in acest caz."Tribunalul Braila a admis contestatia Parchetului de pe langa Judecatoria Braila impotriva incheierii Judecatoriei Braila, prin care a fost admisa cererea de inlocuire a masurii preventive a inculpatului. Prin decizia Tribunalului Braila, a fost desfiintata incheierea instantei de fond si in rejudecare a fost mentinuta masura arestului preventiv", a declarat purtatorul de cuvant al Tribunalului Braila, Georgiana Streche.