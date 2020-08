Pastor arestat la Suceava dupa ce si-a abuzat sexual si violat cele patru fiice de nenumarate ori

Inculpatul, de profesie pastor al unui cult religios neoprotestant, a fost arestat in luna iulie, dupa ce investigatorii au aflat ca si-a maltratat 5 dintre cei 8 copii."In perioada 2014 - iulie 2020 a exercitat in mod repetat acte de violenta fizica si verbala asupra a cinci dintre copiii sai minori, patru de sex feminin si unul de sex masculin, carora le aplica lovituri cu corpuri contondente, ii supunea la pedepse si activitati grele de gospodarie - uneori si pe timp de noapte si ploaie, le aplica corectii prin privare de hrana, punandu-le astfel in primejdie grava dezvoltarea fizica. Deasemenea, in aceeasi perioada, in contextul starii de teroare pe care a creat-o in familie, prin constrangere fizica constand in actiuni de lovire si amenintari cu acte de violenta, a intretinut in mod repetat raporturi sexuale cu una din fiicele sale minore, precum si acte de natura sexuala cu acesta si cu celelalte trei fiice", se arata in comunicatul transmis de procurori, citat de Adevarul.ro Barbatul a fost trimis in judecata pentru viol in forma continuata si agresiune sexuala in forma continuata.Sotia barbatului a spus la ancheta ca nu avea cunostinta de abuzurile la care i-au fost supusi copiii. Potrivit surselor judiciare, pastorul si-a abuzat sexual fiicele imediat ce fiecare dintre ele a ajuns la pubertate. Fetele nu vorbeau intre despre drama traita. Una dintre ele a depus plangere la Politie, moment in care barbatul a fost retinut, iar copii luati in grija Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copiilor.Dosarul a fost instrumentat doar in baza plangerii depusa de adolescenta care si-a facut curaj sa faca public cosmarul. Anchetatorii banuiesc ca si celelalte copile au fost violate de nenumarate ori.Sotia pastorului a depus si ea, in prima faza, plangere penala impotriva sotului, dar ulterior si-a retras semnatura. In acest moment, femeia nu mai este parte in proces