Patru sefi de la Ocolul Silvic Comanesti plasati in arest la domiciliu. Sunt acuzati ca ar fi luat mita peste 4 milioane de lei

"La solicitarea procurorilor din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bacau, judecatorii Curtii de Apel Bacau au dispus masura arestului la domiciliu, pe o perioada de 30 de zile (cu incepere de la 31 iulie 2020), pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, fata de fiecare dintre urmatorii inculpati:Paslaru Aurel, la data faptei seful Ocolului Silvic Comanesti (Bacau) din cadrul Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, Comaneci Sorin-Velu, la data faptei sef district I Asau, Stefancu Constantin, la data faptei sef district III Nogea, Corbu Liviu, la data faptei sef district VI Ghimes-Palanca, Colpos Costel, sef district V Camenca, toti cei patru din cadrul Ocolului Silvic Comanesti (Bacau)", se arata intr-un comunicat al DNA Inculaptii ar fi primit acesti bani intre anii 2015-2020."In perioada 2015 - 2020, cei cinci inculpati, in calitatile mentionate mai sus, ar fi pretins si primit de la reprezentantii unei societati comerciale mai multe sume de bani in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in atributiile lor de serviciu, respectiv pentru a confirma efectuarea unor lucrari silvice (impaduriri, intretinerea culturilor, degajari, curatiri) de catre societatea oamenilor de afaceri.In acest context, inculpatii ar fi pretins si primit urmatoarele sume de bani:- inculpatul Paslaru Aurel ar fi cerut un procent de 3% din valoarea (fara impozit pe profit) a facturilor fiscale ce urmau a fi emise de societatea susmentionata pentru serviciile silvice prestate in favoarea Ocolului Silvic Comanesti si a primit suma totala de 210.000 lei.Precizam ca, anterior, in data de 23 iulie 2020, cu ocazia constatarii infractiunii flagrante, asupra inculpatului a fost gasita suma de 10.000 lei ce reprezenta procentajul respectiv din valoarea facturilor emise doar in lunile aprilie si mai 2018.- ceilalti patru inculpati ar fi pretins sume de bani ce reprezentau valoarea manoperei directe, aferenta lucrarilor executate in districtele pe care le administrau, (rezultata din facturile ce urmau a fi emise de societatea respectiva si fara impozit pe profit).Concret, inculpatul Comaneci Sorin-Velu ar fi primit suma de 995.370 lei, inculpatul Stefancu Constantin - suma de 980.750 lei, inculpatul Corbu Liviu - suma de 395.450 lei, iar inculpatul Colpos Costel - suma de 360.250 lei", transmite DNA.Alti doi angajati de la Ocolul Silvic plasati sub control judiciar."In acelasi context, si pentru aceleasi motive, procurorii anticoruptie au dispus fata de alti doi angajati din cadrul Regiei Nationale a Padurii Romsilva, urmatoarele masuri preventive:- control judiciar fata de inculpatul LEASCU ADRIAN, la data faptei sef district V Camenca din cadrul Ocolul Silvic Comanesti Bacau), care ar fi pretins si primit suma totala de 63.750 lei.In cazul inculpatului OLTEANU JANOS, sef district II Geamana din cadrul Ocolului Silvic Comanesti, care ar fi pretins si primit suma totala de 1.622.500 lei, procurorii anticoruptie au sesizat Tribunalul Bacau cu propunere de luare a masurii arestului la domiciliu. Dupa ce propunerea a fost respinsa de instanta de judecata, procurorii au depus contestatie, aflata in prezent in curs de judecare la Curtea de Apel Bacau. In prezent, inculpatul se afla sub control judiciar", a mai transmis DNA.