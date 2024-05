Pedofil scotian arestat in Romania, condamnat la 8 de ani de inchisoare

Pedofilul scotian din Glasgow, acuzat ca a abuzat sexual mai multi copii, a fost condamnat la 8 de ani de inchisoare cu executare si interzicerea unor drepturi. Decizia a fost luata de o Instanta din Romania.

James Connor, sofer de TIR, in varsta de 33 de ani, a fost arestat in Vaslui, in august anul trecut, dupa ce un baiat de noua ani si un alt copil au fost gasiti in camionul sau, noteaza BBC.

El a fost gasit vinovat pentru patru capete de acuzare, inclusiv corupere de minori si posesie de inregistrari compromitatoare. Se pare ca James Connor isi ademenea victimele cu bani si dulciuri, mai noteaza sursa citata.

Totodata, politistii au gasit in masina pedofilului un laptop, in care erau "imagini obscene care implicau minori".

Connor a fost amendat cu 2.000 de euro si va trebui sa plateasca si cheltuielile de judecata.

El poate depune recurs la decizia Instantei in termen de zece zile.