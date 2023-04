Placinta jr afla marti daca ramane in arest (Video)

Avocatii care il apara pe fiul senatotului PD-L Sorina Placinta, Andrei Placinta, vor ataca, marti, decizia Tribunalui Bucuresti privind arestarea acestuia pentru 29 de zile.

In acelasi caz, procurorii l-au audiat, luni, la locuinta sa, pe barbatul peste care Andrei Placinta ar fi trecut cu masina. Omul a fost transportat cu o salvare la Institutul National de Medicina Legala (INML), pentru a fi examinat de medici.

Andrei Placinta a fost arestat preventiv saptamana trecuta pentru tentativa de omor calificat si alte infractiuni, dupa ce si-a lovit prietena si a deposedat-o de telefonul mobil. Apoi s-a urcat pe masina acesteia si i-a spart luneta, potrivit procurorilor de la Parchetul Capitalei.

Totodata, in momentul in care in apararea fetei au intervenit doua persoane, dintre care una are calitare de martor, alta de parte vatamata, Placinta, aflat la volanul unui Renault, s-a urcat de mai mult ori cu masina pe trotuar, cu intentia vadita de a-i lovi.