Opt dintre cei 15 politisti acuzati de luare de mita pentru echipa de fotbal a IPJ Sibiu, arestati preventiv. Doi inculpati afla vineri daca revin dupa gratii

Acuzatiile procurorilor

Politistii ii iertau pe soferi de amenzi dar cereau sponsorizari

In cazul altor doi politisti rutieri pentru care s-a formulat propunerea de arestare , cauza a fost disjunsa si se va lua in discutie vineri, 21 mai. Cei doi sunt acuzati de savarsirea a 22 de infractiuni de luare de mita si sapte de abuz in serviciu.Procurorii de la Parchetul Tribunalului Sibiu au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de 15 dintre cei 25 de politisti rutieri audiati in dosarul vizand peste o suta de fapte de luare de mita. Pentru zece agenti s-a formulat propunere de arestare preventiva, iar alti cinci au fost plasati sub control judiciar. Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu , dupa audierea celor 25 de suspecti - agenti de politie rutiera din cadrul I.P.J. Sibiu - Serviciul Rutier - Biroul Drumuri Nationale si Europene - privind savarsirea mai multor infractiuni de coruptie (cel putin 115 infractiuni de luare de mita), infractiuni de serviciu (cel putin 54 de infractiuni de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit) si infractiuni de fals, prin ordonanta procurorului s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de 15 dintre acestia. Potrivit denuntului si procesului verbal de sesizare din oficiu care au stat la baza inregistrarii acestui dosar penal, existau indicii cu privire la faptul ca mai multi agenti de politie rutiera si-ar fi incalcat atributiile de serviciu (...) si nu ar fi constatat savarsirea unor fapte contraventionale la regimul rutier, iar in schimbul acestei 'iertari de sanctiune', contravenientii ar fi sponsorizat echipa de fotbal a IPJ Sibiu, intocmindu-se contracte de sponsorizare cu diferite sume de bani acestei echipe din care faceau parte si acesti lucratori de politie", se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu.Agentii sunt suspectati ca, in mod repetat, in exercitarea atributiilor de serviciu, din 2019 pana in prezent au pretins si au primit diverse sume de bani, cuprinse intre 50 si 500 de lei, foloase materiale sau alte servicii, cu titlu de mita, in legatura cu indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor de serviciu , pentru a nu constata faptele contraventionale comise de soferii contravenienti si a nu le aplica sanctiuni contraventionale sau pentru a le aplica sanctiuni mai usoare, consemnand astfel cu ocazia intocmirii proceselor verbale date nereale."Au pretins diverse sume de bani de la persoanele pe care le-au oprit in trafic pentru savarsirea unor abateri la regimul rutier, in scopul de a nu le aplica sanctiuni contraventionale, solicitandu-le totodata acestor conducatori auto ca sumele de bani sa le fie remise sub forma unei sponsorizari in contul Asociatiei Internationale a Politistilor (International Police Association - IPA) - Regiunea 1 Sibiu", se mai mentioneaza in comunicat.Din ancheta a mai reiesit ca politistii nu au constatat contraventii si nu au aplicat sanctiuni contraventionale, potrivit legii, retinand alte abateri contraventionale in procesul verbal, neconforme cu realitatea si aplicand alta sanctiune decat cea corespunzatoare contraventiei comise de soferii opriti in trafic, in sensul ca nu au luat masurile legale ce se impuneau, inclusiv suspendarea dreptului de a conduce autoturisme. De asemenea, actionand cu intentie, au falsificat mai multe procese verbale de constatare a contraventiei cu prilejul intocmirii acestora, completandu-le cu date neconforme cu realitatea si in absenta contravenientului, semnand procesele verbale in locul contravenientului, ceea ce a produs consecinte juridice pentru persoanele in locul carora au semnat.