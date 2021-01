Preot arestat dupa ce a molestat 53 de copii. Filmarile pornografice cu acestia au ajuns pe internet

Cunoscut ca parintele Spiridon, este si profesor de informatica la o scoala din Amurzet, estul Rusiei. Victimele preotului erau copii din medii vulnerabile si cu probleme in familie. Acesta si-a filmat abuzurile in repetate randuri.Seful administratiei locale, Nikolay Shalyapin, a spus ca preotul a recrutat multi tineri, in special baieti, la biserica."Erau din familii dificile, fara control parental", a spus el. "Ne-a facut de rusine in toata Rusia", a spus el.Un angajat al bisericii, pe nume Sergey Moos, in varsta de 27 de ani, este suspectat ca i-a fost complice preotului.CITESTE SI: Fost jandarm din Suceava, care a participat si la misiunea din Kosovo, mort de coronavirus. Avea 42 de ani si nu prezenta comorbiditati