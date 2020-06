Prima reactie a ucigasului din Mehedinti, arestat ca a incendiat o tanara de 17 ani: "Judecatorul stie mai bine"

Criminal in serie

Prezentat sambata in fata instantei, cu propunerea de arestare preventiva si arestat preventiv, Ion Turnagiu a declarat dupa pronuntarea deciziei de arestare ca nu doreste sa conteste hotararea. Ionut Baloi, avocat desemnat din oficiu al lui Turnagiu, a declarat ca nu poate oferi detalii din ancheta , cercetarile fiind intr-o faza in care urmarirea este nepublica.Avocatul lui Turnagiu a declarat, insa, ca barbatul acuzat de tenativa de omor a declarat dupa pronuntarea sentintei a declarat ca nu depune contestatie impotriva deciziei de arestare., a declarat avocatul.Ion Turnagiu (45 de ani), barbatul care a incendiat o tanara de 17 ani dupa ce a aruncat cu benzina pe ea, este un criminal in serie, condamnat in 1994 la inchisoare pe viata pentru ca a comis cinci crime. Primele doua crime ale acestuia le-a savarsit in 30 martie 1993, la o luna de la implinirea varstei de 18 ani. Doi batrani din Calea Rahovei - Bucuresti, care ar fi fost rude cu Turnagiu, aveau sa fie ucisi cu sange rece in scop de jaf Cateva luni mai tarziu, in septembrie 1993, in localitatea Racovita, judetul Timis, Ion Turnagiu a ucis o femeie insarcinata in luna a saptea, tot pentru a o jefui. Politistii au descoperit in timpul anchetei ca acesta ar fi omorat si o alta persoana, odata cu femeia insarcinata.Ultima crima comisa de acest barbat s-a petrecut in noiembrie 1993, in parcul din vecinatatea garii din municipiul Drobeta Turnu Severin. A omorat un barbat pe care vroia, la fel ca si pe victimele anterioare, sa il jefuiasca. Turnagiu a fost prins dupa aceasta ultima crima si a fost trimis la inchisoare pe viata. Potrivit legislatiei romanesti, dupa 20 de ani de detentie, condamnatii la inchisoare pe viata pot solicita liberarea conditionata. Astfel, a fost liberat conditionat in 10 iunie 2019, de Tribunalul Mehedinti, dupa 26 de ani si aproape 7 luni de inchisoare.