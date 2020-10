Roman implicat intr-o frauda de proportii in Spania. Marfa de peste 23 de milioane de euro gasita la perchezitii

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Serghei Beglet a fost arestat in 29 octombrie 2020 de Curtea de Apel Iasi in baza unui mandat european de arestare emis de autoritatile din Spania, unde barbatul este judecat intr-un dosar in care este acuzat de contrabanda, infractiuni contra proprietatii industriale, participarea la o organizatie criminal, infractiuni impotriva drepturilor lucratorilor, infractiuni impotriva finantelor publice.Din mandatul european de arestare emis pe numele lui Beglet reiese ca acesta a fost implicat intr-o retea care opera patru fabrici clandestine de tigari. Din datele dosarului reiese ca Beglet a lucrat la una dintre fabrici fiind monitorizat de anchetatori in timp ce transporta tigari la unul dintre depozite si incarca marfa intr-un camion.Potrivit mandatului european de arestare, gruparea care opera fabricile de contraband de tigari era extrem de bine organizata, "constatandu-se in timpul supravegherii politiei manevre de contrasupraveghere". Documentul amintit mai arata ca Beglet in momentul in care a fugit in Romania, Beglet se afla in arest la domiciliu.Sentinta de arestare a romano-moldoveanului mai scoate la iveala ca frauda in care acesta a fost implicat era uriasa, la perchezitiile din 2018 gasindu-se tigari si tutun de contrabanda de peste 23 de milioane de euro.Cu ocazia acelorasi perchezitii s-au mai gasit 614.240 euro ascunsi intr-o teava de aerisire, zeci de telefoane si cartele, dar si patru dispozitive de bruiere a semnalului. Potrivit presei spaniole , muncitorii care lucrau in fabricile clandestine de tigari locuiau in fabric si lucrau in asa fel incat sa asigure productia 24 de ore din 24. Potrivit presei spaniole, fabricile clandestine de tigari aveau o capacitate de productie de 34.000 de pachete de tigari pe ora, adica 153.000 de euro pe ora.