Roman arestat pentru un jaf de proportii comis in Austria: 4.500 de telefoane in valoare de 3,3 milioane de euro, furate intr-o singura zi

Judecatorii Curtii de Apel Alba Iulia l-au arestat la inceputul lunii august pe un roman de 55 de ani pe numele caruia autoritatile austriece au emis un mandate european de arestare.Potrivit documentului prin care a fost ceruta arestarea romanului, barbatul este acuzat ca, impreuna cu mai multi "tovarasi" a furat intr-o singura zi telefoane in valoare de 3.3 milioane de euro., se arata in mandatul european emis pe numele romanului.In fata judecatorilor romani, barbatul a declarat ca in noaptea de 8 decembrie 2019 nu se afla in Austria. Magistratii romani au dispus arestarea barbatului pentru predarea lui autoritatilor austriece in vederea continuarii anchetei.