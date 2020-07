Situatia jurnalistilor din Rusia "se inrautateste". Jurnalisti rusi arestati la o manifestatie de sustinere a unui fost coleg

Conform organizatiei neguvernamentale OVD-info, printre cei arestati se afla jurnalisti de la mai multe organizatii de presa ruse, inclusiv cotidianul economic Kommersant, precum si un membru al sindicatului jurnalistilor, noteaza AFP, citat de AGERPRES Manifestantii se adunasera la Lefortovo cu afise si tricouri in care cereau eliberarea lui Safronov. Asa-numitele "pichete solitare" sunt singura forma de protest pentru care nu este necesara autorizarea prealabila in Rusia.Safronov, in varsta de 30 de ani, considerat unul din cei mai buni jurnalisti rusi in domeniul spatial si militar in perioada cat a lucrat la doua ziare, a fost arestat la inceputul lui iulie de serviciile de securitate si acuzat ca a transmis "secrete de stat" unor "servicii de informatii straine". El urma sa fie inculpat oficial luni si ar putea fi condamnat la o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 20 de ani.Fostii sai colegi considera ca este vorba de o razbunare pentru articolele care au pus de multe ori armata rusa in situatii jenante. Safronov a fost nevoit sa demisioneze de la Kommersant in 2019, iar din mai anul acesta era consilier al directorului Roskosmos, Dmitri Rogozin "Il cunosc pe Ivan Safronov (...) nu cred nici o clipa acuzatiile la adresa lui si cred ca e vorba de o razbunare pentru activitatea lui jurnalistica", a declarat pentru AFP Gleb Cerkassov, care a lucrat cu Safronov din 2010 pana anul trecut.Situatia jurnalistilor din Rusia "se inrautateste, cu tot mai putine mass-media independente este greu sa gasesti de lucru intr-un loc unde sa nu fii cenzurat", a sustinut Tatiana Felghenhauer de la postul de radio Echo din Moscova.