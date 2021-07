Soferul bulgar care a provocat accidentul in care au murit cinci persoane, arestat preventiv

El a fost retinut dupa accident "Soferul de cetatenie bulgara care a provocat accidentul soldat cu decesul mai multor persoane, in data de 5 iulie, de pe DN 6, in urma prezentarii la Parchetul de pe langa Judecatoria Videle a primit mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile", precizeaza IPJ Teleorman.In accident au fost implicate un microbuz si un autotren, in localitatea Draganesti Vlasca. Cinci persoane au murit si trei au fost ranite si a fost activat planul rosu de interventie Dupa accident, ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul indicand faptul ca, la momentul producerii accidentului, niciunul nu se afla sub influenta alcoolului."Politistii au intocmit dosar penal si efectueaza cercetari in vederea stabilirii cauzelor si mecanismului producerii evenimentului rutier", anunta, la data producerii accidentului, IPJ Teleorman.