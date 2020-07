Tanar arestat la Bruxelles dupa ce arunca un cocteil Molotov la Parlament, suparat pe felul in care UE a gestionat pandemia de COVID

Tanarul a fost arestat de o patrula a politiei, atrasa de "comportamentul suspect" al acestuia, in timp ce incerca sa arunce dispozitivul catre cladire, luni, catre ora locala 13.30 (14.30, ora Romaniei).Pagubele provocate pe domeniul public sunt minime, iar nimeni nu a fost ranit, a precizat intr-o conferinta de presa un purtator de cuvant al parchetului, Denis Goeman.In pofida unor documente gasite in masina tanarului, parcata in apropierea Parlamentului si la domiciliul acestuia - care "sugereaza" ca suspectul "ar putea avea convingeri extremiste" -, barbatul in varsta de 36 de ani, originar din Limbourg (est), nu pare sa fi actionat in numele unei"convingeri politice anume"."Continutul documentelor ar putea sugera ca persoana are idei extremiste. In orice caz, nu exista vreo revendicare a vreunui partid sau vreunei ideologii de extrema dreapta sau de extrema stanga", a declarat Denis Goeman."El explica, in audieri, ca motivul faptei sale este ca lumea politica a gestionat prost criza sanitara" covid-19, a adaugat purtatorul de cuvant.Suspectul era cunoscut serviciilor judiciare, insa nu are cazier judiciar "propriu-zis", a declarat Denis Goeman.Un judecator de instructie urmeaza sa se pronunte cu privire la o inculpare."In acest stadiu, mobilul terorist nu este retinut", a rasouns Denis Goeman unui intrebari a presei in acest sens.